Харьков подвергся обстрелу. Сообщается о погибших и раненых

По словам Синегубова, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Он отметил, что город был обстрелян из РСЗО "Ураган".

"Российский враг бьет исключительно по улицам города, торговым павильонам, жилищной инфраструктуре. Есть попадание в жилой дом, где размещался частный стоматологический кабинет. Внутри помещения людей не было", - написал Синегубов.

Он призвал горожан не игнорировать воздушную тревогу и не покидать убежище без серьезной на то причины.

Мэр города Игорь Терехов также призвал граждан оставаться в бомбоубежищах, добавив, что обстрелам подвергается "один из наиболее заселенных районов Харькова".

По его словам, российские военные обстреляли остановку общественного транспорта. Также он отметил, что "есть попадание в одно из медучреждений Харькова".

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