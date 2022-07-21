Чт, 21.07.2022
Мы должны подготовиться к возможности полного прекращения поставок российского газа, что является весьма вероятным сценарием. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

Харьков подвергся обстрелу. Сообщается о погибших и раненых

ФОТО: Reuters / Scanpix

Утром в четверг российские войска нанесли удары по Харькову. Как сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, погибли два человека, пострадали еще 19, пишет "Медуза".

По словам Синегубова, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Он отметил, что город был обстрелян из РСЗО "Ураган".

"Российский враг бьет исключительно по улицам города, торговым павильонам, жилищной инфраструктуре. Есть попадание в жилой дом, где размещался частный стоматологический кабинет. Внутри помещения людей не было", - написал Синегубов.

Он призвал горожан не игнорировать воздушную тревогу и не покидать убежище без серьезной на то причины.

Мэр города Игорь Терехов также призвал граждан оставаться в бомбоубежищах, добавив, что обстрелам подвергается "один из наиболее заселенных районов Харькова".

По его словам, российские военные обстреляли остановку общественного транспорта. Также он отметил, что "есть попадание в одно из медучреждений Харькова".

Галерея: Война в Украине

В условиях войны невозможно проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон. 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back