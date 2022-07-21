Харьков подвергся обстрелу. Сообщается о погибших и раненых
Утром в четверг российские войска нанесли удары по Харькову. Как сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, погибли два человека, пострадали еще 19, пишет "Медуза".
Утром в четверг российские войска нанесли удары по Харькову. Как сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, погибли два человека, пострадали еще 19, пишет "Медуза".
По словам Синегубова, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
"Российский враг бьет исключительно по улицам города, торговым павильонам, жилищной инфраструктуре. Есть попадание в жилой дом, где размещался частный стоматологический кабинет. Внутри помещения людей не было", - написал Синегубов.
Он призвал горожан не игнорировать воздушную тревогу и не покидать убежище без серьезной на то причины.
Мэр города Игорь Терехов также призвал граждан оставаться в бомбоубежищах, добавив, что обстрелам подвергается "один из наиболее заселенных районов Харькова".
По его словам, российские военные обстреляли остановку общественного транспорта. Также он отметил, что "есть попадание в одно из медучреждений Харькова".
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