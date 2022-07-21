Можно купаться! В Юрмале вода прогрелась до +21 градуса

На официальных пляжах Риги температура воды с утра составляла +18...+19 градусов, на Кипсале она достигла отметки в +20 градусов, а на озере Бабелитес вода прогрелась еще на градус больше.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, вода в море на большей части побережья, а также в большинстве рек и озер, прогрелась до +18...+21 градуса.