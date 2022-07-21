Чт, 21.07.2022
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Вилнис Кирсис, заместитель председателя Рижской думы

Можно купаться! В Юрмале вода прогрелась до +21 градуса

Мужчина купается на пляже в Вецаки ФОТО: Zane Bitere/LETA

В четверг к 11 часам утра температура воды в Юрмале достигла +20 градусов в Булдури и Каугури и +21 градуса в Майори, сообщает агентство LETA.

На официальных пляжах Риги температура воды с утра составляла +18...+19 градусов, на Кипсале она достигла отметки в +20 градусов, а на озере Бабелитес вода прогрелась еще на градус больше.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, вода в море на большей части побережья, а также в большинстве рек и озер, прогрелась до +18...+21 градуса.

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