Чт, 21.07.2022
Мы должны подготовиться к возможности полного прекращения поставок российского газа, что является весьма вероятным сценарием. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

"Консервативные" выдвинули кандидатом в премьер-министры Борданса

Министр юстиции Янис Борданс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Партия "Консервативные" выдвинула лидера партии, министра юстиции Яниса Борданса (К) кандидатом в премьер-министры на выборах 14-го Сейма. Об этом Борданс сообщил сегодня на пресс-конференции партии.

Борданс также возглавит список "Консервативных" в Видземе.

В Риге под первым номером стартует министр образования и науки Анита Муйжниеце, в Земгале – министр благосостояния Гатис Эглитис, в Курземе – председатель комиссии Сейма по народному хозяйству Кришьянис Фелдманс, в Латгале – депутат Балвского края, советник министра юстиции Алдис Букшс.

В списки войдут также министр сообщения Талис Линкайтс, председатель подкомиссии по спорту Сандис Риекстиньш, бывший депутат Сейма Юрис Юрашс и председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back