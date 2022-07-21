"Консервативные" выдвинули кандидатом в премьер-министры Борданса

Борданс также возглавит список "Консервативных" в Видземе.

В Риге под первым номером стартует министр образования и науки Анита Муйжниеце, в Земгале – министр благосостояния Гатис Эглитис, в Курземе – председатель комиссии Сейма по народному хозяйству Кришьянис Фелдманс, в Латгале – депутат Балвского края, советник министра юстиции Алдис Букшс.

В списки войдут также министр сообщения Талис Линкайтс, председатель подкомиссии по спорту Сандис Риекстиньш, бывший депутат Сейма Юрис Юрашс и председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс.