"Мне просто нужно было посмотреть в зеркало": водитель, открывая дверь, сбил велосипедистку

В Риге, на улице Бруниниеку, на полосе для велосипедистов остановилась машина марки Volvo, в которой сидели двое рабочих. Машина частично находилась и на пешеходной дорожке. Они приехали переклеить пленку на тротуаре, но, чтобы сэкономить время, водитель включил аварийку и остановился в неположенном месте.

Водитель собирался выйти из Volvo, но не убедился, что на велосипедной полосе никого нет.

Женщина сильно ударилась об открытую дверь. Падение выглядело серьезным, говорят очевидцы.

Работники близлежащего магазина предложили пострадавшей дождаться медиков в помещении, но женщина отказалась.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в медицинское учреждение. Водитель Volvo говорит, что чувствует себя виноватым и осознает свою ответственность за случившееся:

"Я был неосторожен. Мне нужно было только посмотреть в зеркало, но в этот момент передо мной упал кусок пленки, поэтому я сосредоточился на том, чтобы поймать его, чтобы он не оказался на дороге. По-человечески, я думаю, это была моя вина".

Прибывшие полицейские задержались, чтобы выслушать объяснения водителя.

Водителю Volvo вскоре сообщат, какое наказание его ждет за неосторожное поведение.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке