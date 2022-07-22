Взрыв жилого дома в Салдусском крае: пострадали три человека

В пятницу, 22 июля, в 12:46 в VUGD поступил вызов в Новадниекскую волость Салдусского края, где произошел взрыв. Прибывшие на место пожарные и спасатели обнаружили, что часть дома обрушилась и внутри могут находиться люди.

Пожарные спасли двух человек, вывели их из опасной зоны и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи. Еще один человек выбрался со второго этажа здания своими силами.

Как сообщила агентству LETA старший специалист по связям с общественностью Государственной полиции Анце Розите, около 13:00 вызов в Межвиди Новадниекской волости поступил и в полицию.

По первоначальным данным Госполиции, могла иметь место утечка газа, в результате которой произошел взрыв. Начат уголовный процесс. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Как сообщила агентству LETA представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола, на место происшествия прибыли четыре бригады медиков. Пострадавших было трое. В медицинское учреждение доставлены два человека - один в состоянии средней тяжести, второй в тяжелом состоянии.

Как сообщил председатель Салдусской краевой думы Марис Зустс, авария произошла в двухэтажном жилом доме с пятью приватизированными квартирами. Взрыв мог быть вызван утечкой газа, но это будет установлено в ходе расследования.

Все жильцы дома поселились у родственников, так как пребывание в доме опасно для жизни.

"Здание состоит из трех частей, один угол полностью обрушился и восстановлению не подлежит, а среднюю часть можно укрепить и отремонтировать. Другой конец дома не пострадал. Жильцы смогут вернуться домой после того, как инженер-строитель даст заключение о техническом состоянии здания", - добавил мэр.