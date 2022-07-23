Лондон: РФ использует ПВО для наземных целей из-за нехватки специализированных ракет

По данным британской военной разведки, в связи с острой нехваткой специализированных ракет для наземных атак российская армия все чаще использует для этих целей ракеты противовоздушной обороны в режиме вторичной атаки. "Существует высокая вероятность того, что это оружие не попадет в намеченные цели и приведет к жертвам среди гражданского населения, поскольку данные ракеты не оптимизированы для этой роли, а экипажи недостаточно подготовлены для таких миссий", - заявило министерство обороны Великобритании в пятницу, 22 июля, в Twitter.

(5/6) These weapons have relatively small warheads, designed to destroy aircraft. They could pose a significant threat against troops in the open and light buildings but are unlikely to penetrate hardened structures. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 22, 2022

Как отмечается далее, Россия "почти наверняка" развернула близ Украины с самого начала войны стратегические системы ПВО С-300 и С-400, предназначенные для уничтожения самолетов и ракет на больших расстояниях. "Данное оружие имеет относительно небольшие боеголовки, предназначенные для уничтожения самолетов. Они могут представлять значительную угрозу войскам в открытых и легких зданиях, но вряд ли проникнут через укрепленные конструкции", - отмечает ведомство.