Сообщается о ракетных ударах по Украине: в Кировоградской области трое погибших; в Одессе загорелся порт

Глава Кривоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что обстрел произошел около пяти утра.

"Сегодняшнее утро с вражескими прилетами. 13 ракет (8 ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 из самолета ТУ-22М3)", - сообщил он в своем Telegram-канале.

По словам Райковича, ракеты попали в объекты инфраструктуры, находящиеся за пределами областного центра. Пострадал военный аэродром "Канатово" и один из объектов "Укрзализныци".

Позднее в телеэфире он отметил, что трое погибших в результате ночных обстрелов - два сотрудника ведомственной охраны и один военнослужащий. Еще девять военнослужащих получили ранения.

На месте ведутся спасательные работы.

Ракетные удары по Одессе

СМИ и Telegram-каналы сообщают также об обстрелах Одессы в субботу утром. Как пишет Insaider, в городе была объявлена воздушная тревога.

В результате ракетного удара в местном порту начался пожар. Порт Одессы - одна из точек, через которую вчера договорились вывозить зерно из Украины.

Официальный канал Одессы приводит сообщение Оперативного командования "Юг" вооруженных сил Украины:

"Враг атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта".

В свою очередь МИД Украины заявил, что российский удар по одесскому порту – это плевок в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия, чтобы достичь договоренности о вывозе украинского зерна.

"Меньше 24 часов потребовалось, чтобы РФ нанесла ракетный удар по территории города Одессы, чтобы поставить под сомнение соглашение и обещания ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе", – говорится в заявлении МИД.

Обстрелы в других регионах

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким и мэр города Николаев Александр Сенкевич сообщили о том, что в 4:30 в городе прогремели мощные взрывы.

"Враг нанес удар по городу шестью ракетами С-300. В результате обстрелов произошло возгорание на территории складского помещения и сухой травы на открытой территории. Другие попадания были в окрестностях города", - заявил Виталий Ким. По предварительным данным, жертв нет.

Также в субботу утром российские войска обстреляли Основанский район Харькова. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по предварительным данным, стреляли из реактивных систем залпового огня. Поврежден жилой дом, офисные помещения, ранен один человек, сообщает Русская служба ВВС.

В Днепропетровской области российские войска обстреляли два района - Никопольский и Криворожский.

"В два часа ночи оккупанты ударили из РСЗО по Никопольскому району. Около 20 выстрелов пришлось на приграничные территории Красногригорьевской общины. К счастью, обошлось без жертв и разрушений", - написал в Telegram глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.