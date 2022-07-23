Передача: Вандалы выбили окно в квартире из-за вывешенного флага Украины

На прошлой неделе в квартире Роланда выбили окно. Одним вечером, когда дома была только мать мужчины, она услышала громкий шум, но сначала не поняла, что его вызвало.

"Ходили по дому, смотрели, не взорвалось ли чего. Затем были еще удары и мы увидели разбитое окно", - рассказал Роланд.

Роланд допускает, что окно выбила подвыпившая компания, которая перед этим была замечена во дворе на скамейке.

Судя по всему, в окно целились несколько раз. Вандалы не успокоились и бросали камни, пока не добились своего и не выбили окно.

"Первая причина, почему решил вывесить флаг, это поддержка. Украинцы должны знать, что их поддерживают, и они не одни. Вторая причина - местные жители забывают, что в Европе идет война, и у них пропадает интерес. Третья причина в том, что в Латвии есть нелояльные люди", - указал Роланд.

Ранее под окном были слышны грубости, которые, по мнению Роланда, прозвучали из-за вывешенного флага. О произошедшем проинформированы стражи порядка, окно вскоре будет восстановлено. Роланд поделился информацию о произошедшем в соцсетях и получил поддержку людей, ему даже предлагали прислать деньги на ремонт окна.

Флаг Украины останется вывешенным на балконе Роланда и в дальнейшем.

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