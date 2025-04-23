Вэнс заявил, что Соединенные Штаты сделали России и Украине очень четкое предложение о пути к мирному соглашению, добавив, что "пришло время либо сказать "да", либо США выйдут из этого процесса".

"Нынешние линии, что-то близко к тому, - это то, где вы их в конце концов, я думаю, проведете", - сказал вице-президент, имея в виду линию фронта в войне в Украине и замораживание границы в нынешней ситуации.

Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что российский диктатор Владимир Путин в ходе встречи в Санкт-Петербурге со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом предложил остановить вторжение на нынешней линии фронта, отказавшись от претензий на районы частично оккупированных Россией украинских регионов, находящиеся под контролем Украины.

Вэнс сообщил журналистам, что и Украине, и России придется отказаться от некоторых территорий, на которые они претендуют.

"Придется провести некоторый обмен территориями", - сказал Вэнс, отметив, что новая граница может не проходить точно по нынешней линии фронта.

Как сообщили в последние дни несколько американских и британских СМИ со ссылкой на свои источники, мирный план США по урегулированию украинского конфликта, который будет обсуждаться сегодня на переговорах в Лондоне, предусматривает, что США признают Крым частью России де-юре, а другие оккупированные регионы Украины - частью России де-факто.