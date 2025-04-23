По словам трех источников, на недавних переговорах в Санкт-Петербурге со спецпредставителем США Стивом Виткоффом Путин заявил, что Москва может отказаться от претензий на территории Украины, частично оккупированные российскими войсками и все еще находящиеся под контролем Киева.

По словам источников FT, с тех пор США выдвинули предложения, согласно которым Вашингтон признает Крым российской территорией, а также фактический контроль России над частями четырех украинских областей, которые она в настоящее время оккупирует.

Это предложение - первое с начала полномасштабной войны официальное указание на то, что Москва может отступить от своих максимальных требований, отмечает FT.

Однако это означало бы легитимизацию незаконного полномасштабного вторжения России в Украину и передачу России захваченных территорий.

Европейские чиновники предупредили, что Путин может использовать эту уступку как приманку, чтобы убедить президента США Дональда Трампа принять другие требования России и навязать их Украине.

"На Киев сейчас оказывается сильное давление, чтобы заставить его пойти на уступки и объявить о победе Трампа", - отметил один из собеседников газеты.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал изданию: "Идет напряженная работа. Мы разговариваем с американцами. Работа сложная и длительная, поэтому трудно ожидать немедленных результатов, и эта работа не может вестись публично".