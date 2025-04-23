Расследование: К поджогам авиагрузов в Европе причастны спецслужбы РФ

Между тем посольство РФ в Берлине отвергает все подобные обвинения и называет их "паранойей" и "теориями заговора", уточняется в публикации.

Посылки со взрывчаткой

Кроме прочего, внимание следователей привлекли четыре посылки. Две из них должны были быть отправлены из Литвы в Польшу, еще две - из Литвы в Великобританию. Одна из посылок, отправленная в Лондон, воспламенилась во время промежуточной посадки грузового самолета в Лейпциге, говорится в публикации. Одну из двух посылок, отправленных из Литвы в Польшу, следователям удалось перехватить. Как говорится в журналистском расследовании, во всех четырех посылках, о которых идет речь, было обнаружено взрывчатое вещество на основе магния.

В начале августа 2024 года некий мужчина в Варшаве отправил по одной посылке в США и в Канаду. Следователи выяснили, что в обеих находился трекер. Вероятно, с его помощью злоумышленники хотели проследить точный путь доставки, полагает генпрокуратура Польши.

В связи с расследованием в одном из крупных городов на востоке Германии прошли обыски у гражданина Украины, следует из статьи. Его подозревают в контактах с мужчиной, которого считают виновным в закладывании взрывчатых веществ в посылки в Литве. Обвинения против самого украинца, однако, выдвинуты не были.

Следователи полагают, что к операциям со взрывоопасными посылками российские спецслужбы привлекали так называемых "одноразовых агентов" - жителей европейских стран, не являющихся кадровыми сотрудниками ГРУ. Их вербуют через мессенджеры, предлагая за плату выполнить невинные, на первый взгляд, задания.