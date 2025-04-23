Дипломат: Шансы Латвии на место в Совбезе ООН резко возросли

Латвия заявила свою кандидатуру для избрания в 2025 году непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2026-2027 годы. Членами ООН являются 193 страны, и для избрания Латвии необходимо набрать не менее двух третей, или 129 голосов. При этом право голоса сейчас будет иметь 191 страна из 193.

"Конечно, не гарантировано, что все страны придут, но мы рассчитываем на избрание, и моя цель - чтобы Латвия получила широкий мандат, я бы даже сказал, квалифицированное большинство", - сказал Пилдегович, отметив, что Латвия не рассчитывает на поддержку страны-агрессора в голосовании и не лоббирует избрание России, Беларуси, Северной Кореи или союзников России.

Отвечая на вопрос о том, чувствуется ли противодействие избранию Латвии в СБ ООН, дипломат признал, что оно есть: "Традиционно противодействие, дезинформация, примеры клеветы исходят от России".

"Видны попытки России исказить понимание норм международного права, сути Устава ООН, и особенно в последние три года после российского вторжения в Украину. (...) Мы, конечно, не являемся удобным, комфортным партнером для России в СБ ООН - мы довольно много оппонируем, и вполне понятно, что для нас сейчас, в нынешних условиях, одна из важнейших причин, почему мы хотим быть в СБ ООН, связана с российской агрессией в Украине, с тем, что мы считаем, что результаты этой агрессии окажут большое влияние на будущее всей ООН", - сообщил он.

"Мы увидим, как будут меняться международные принципы, международное право, и в этом отношении у нас есть принципиальные разногласия с Россией. Другими словами, даже если России удается наложить вето на голосование в СБ ООН или добиться желаемого смягчения формулировок, сам факт того, что в СБ ООН есть государства, инициирующие обсуждение этих формулировок, неприятен для России", - сказал Пилдегович.

Дипломат отметил, что хотя реальная работа в СБ начнется только в январе следующего года, теневое сопровождение стартует уже с 1 октября этого года, а документы СБ ООН Латвия начнет получать с 1 августа.