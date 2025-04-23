Трамп обещает не увольнять главу ФРС и снизить тарифы для Китая

Недавние словесные нападки Трампа на Пауэлла вызвали опасения, что он может уволить главу ФРС, за чем последовали потрясения на финансовых рынках.

Президент раскритиковал Пауэлла за предупреждение о том, что тарифная политика Белого дома, скорее всего, приведет к восстановлению инфляции.

"Я не намерен его увольнять, - заявил Трамп во вторник. - Я бы хотел, чтобы с его стороны было больше действий по снижению процентных ставок - сейчас отличное время для снижения процентных ставок".

"Если он этого не сделает, это будет конец? Нет", - подчеркнул Трамп.

Также он коснулся темы таможенных тарифов в отношении Китая. С тех пор как Трамп вернулся в Белый дом в январе, тарифы США для Китая достигли 145%. Пекин ответил тарифами в размере 125% на американские товары.

Во вторник Трамп признал, что 145% - "это очень высокий уровень, который будет значительно снижен".

"Они [тарифы] не будут близки к этой цифре, но и не будут равны 0%, - сказал президент. - В конце концов им придется пойти на сделку, потому что иначе они не смогут вести бизнес в США".