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Трамп обещает не увольнять главу ФРС и снизить тарифы для Китая

Президент США Дональд Трамп и глава ФРС Джером Пауэлл.
Президент США Дональд Трамп и глава ФРС Джером Пауэлл. Фото: REUTRS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп во вторник, 22 апреля, заявил, что не намерен увольнять председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а также сообщил, что таможенные тарифы в отношении Китая будут снижены.

Недавние словесные нападки Трампа на Пауэлла вызвали опасения, что он может уволить главу ФРС, за чем последовали потрясения на финансовых рынках.

Президент раскритиковал Пауэлла за предупреждение о том, что тарифная политика Белого дома, скорее всего, приведет к восстановлению инфляции.

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"Я не намерен его увольнять, - заявил Трамп во вторник. - Я бы хотел, чтобы с его стороны было больше действий по снижению процентных ставок - сейчас отличное время для снижения процентных ставок".

"Если он этого не сделает, это будет конец? Нет", - подчеркнул Трамп.

Также он коснулся темы таможенных тарифов в отношении Китая. С тех пор как Трамп вернулся в Белый дом в январе, тарифы США для Китая достигли 145%. Пекин ответил тарифами в размере 125% на американские товары.

Во вторник Трамп признал, что 145% - "это очень высокий уровень, который будет значительно снижен".

"Они [тарифы] не будут близки к этой цифре, но и не будут равны 0%, - сказал президент. - В конце концов им придется пойти на сделку, потому что иначе они не смогут вести бизнес в США".

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