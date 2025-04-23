Глава МВД: из-за проверки Юриса Стуканса затянется назначение генпрокурора

Срок полномочий Стуканса на посту генерального прокурора истекает 11 июля.

На канале TV3 Стуканс сообщил, что был удивлен этим расследованием, но на вопрос, будет ли он пытаться выяснить, в чем дело, генеральный прокурор ответил, что не видит в этом необходимости и что, вероятно, он не сможет выяснить ничего больше, если процедура не предусматривает такой возможности.

В программе "Что происходит в Латвии?" недавно сообщалось, что в конце февраля поступило сообщение информатора в связи с действиями Стуканса в так называемом деле о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

Как рассказали передаче несколько источников, в прокуратуре прошло несколько совещаний, на которых присутствовали следователи Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), прокуроры разных уровней, в том числе и Стуканс. На этих совещаниях обсуждалось, кому следует или не следует предъявлять обвинения по этому делу, включая бывшего премьер-министра, руководителя его бюро и директора Государственной канцелярии.

В конце февраля действия Стуканса на этих совещаниях стали предметом заявления информатора о возможном злоупотреблении генпрокурором своими полномочиями.

5 марта Стуканс подтвердил СМИ, что прокуратура решила передать KNAB уголовный процесс о предполагаемой растрате средств в связи с использованием спецрейсов для командировок бывшего премьер-министра Кариньша.