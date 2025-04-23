Глава МВД: из-за проверки Юриса Стуканса затянется назначение генпрокурора

Проверка предполагаемых действий генпрокурора Юриса Стуканса, начатая председателем Верховного суда (ВС) Айгаром Струпишсом, затянет процесс выбора нового генерального прокурора, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma.
Предполагалось, что Совет юстиции должен определиться с кандидатами на пост генерального прокурора в начале мая. Однако, как подчеркнул Козловскис, проверка Стуканса создаст нагрузку на систему, затянув процесс выдвижения кандидатов.
Козловскис воздержался от комментариев по поводу влияния проверки и ее возможных результатов на престиж правоохранительных органов, добавив, что полагается на компетентность Верховного суда в оценке этого вопроса.
Стуканс является одним из трех кандидатов на пост генерального прокурора. Совет юстиции первоначально планировал заслушать кандидатов на должность генерального прокурора в эту пятницу, 25 апреля.
Как ранее сообщалось, в ВС поступило заявление, в котором утверждалось, что генеральный прокурор нарушил закон о прокуратуре и статью Уголовного закона о разглашении нераскрываемой информации, дал указания, противоречащие убеждениям надзирающего прокурора в уголовном процессе, и разгласил тайну следствия депутатам Сейма.
Председатель Верховного суда инициировал проверку, чтобы установить, есть ли основания для увольнения Стуканса. Ожидается, что проверка может быть проведена к концу мая или началу июня. Процесс выдвижения кандидатур на пост следующего генерального прокурора приостановлен до завершения проверки.
Срок полномочий Стуканса на посту генерального прокурора истекает 11 июля.
На канале TV3 Стуканс сообщил, что был удивлен этим расследованием, но на вопрос, будет ли он пытаться выяснить, в чем дело, генеральный прокурор ответил, что не видит в этом необходимости и что, вероятно, он не сможет выяснить ничего больше, если процедура не предусматривает такой возможности.
В программе "Что происходит в Латвии?" недавно сообщалось, что в конце февраля поступило сообщение информатора в связи с действиями Стуканса в так называемом деле о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша.
Как рассказали передаче несколько источников, в прокуратуре прошло несколько совещаний, на которых присутствовали следователи Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), прокуроры разных уровней, в том числе и Стуканс. На этих совещаниях обсуждалось, кому следует или не следует предъявлять обвинения по этому делу, включая бывшего премьер-министра, руководителя его бюро и директора Государственной канцелярии.
В конце февраля действия Стуканса на этих совещаниях стали предметом заявления информатора о возможном злоупотреблении генпрокурором своими полномочиями.
5 марта Стуканс подтвердил СМИ, что прокуратура решила передать KNAB уголовный процесс о предполагаемой растрате средств в связи с использованием спецрейсов для командировок бывшего премьер-министра Кариньша.
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