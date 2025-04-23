Фото В Украину отправляется груз латвийской военной продукции, включая морской беспилотник

В Риге в среду, 23 апреля, проводили очередной груз помощи Украине с военными товарами латвийского производства, в том числе отправлен морской беспилотник. Стоимость посылки составляет 310 тысяч евро, все товары были приобретены на пожертвования граждан и компаний Латвии на портале Ziedot.lv.

На церемонии отправки Диманта подчеркнула, что это уже четвертый конвой помощи Украине, отправленный с помощью Ziedot.lv в этом году. Общая стоимость всех грузов с товарами, пожертвованными латвийскими компаниями и гражданами, составляет 1,2 миллиона евро.

Галерея: Отправка груза с военными товарами в Украину

Диманта сообщила агентству LETA, что если в 2022 году пожертвования были огромными, то в последние два года их стало меньше. "Если приходится просить о гуманитарной помощи, собрать пожертвования сложно, но в плане военной помощи мы стабильны", - отметила она.

Собеседница агентства рассказала, что в начале войны один украинский солдат сказал ей: если вы не будете отправлять военную помощь, то в конце концов некому будет отправлять и гуманитарную.