Фото В Украину отправляется груз латвийской военной продукции, включая морской беспилотник

В последние два года пожертвования латвийской общественности Украине уменьшились, но в плане помощи армии они стабильны, рассказала агентству LETA руководитель организации Ziedot.lv Рута Диманта.
В Риге в среду, 23 апреля, проводили очередной груз помощи Украине с военными товарами латвийского производства, в том числе отправлен морской беспилотник. Стоимость посылки составляет 310 тысяч евро, все товары были приобретены на пожертвования граждан и компаний Латвии на портале Ziedot.lv.
На церемонии отправки Диманта подчеркнула, что это уже четвертый конвой помощи Украине, отправленный с помощью Ziedot.lv в этом году. Общая стоимость всех грузов с товарами, пожертвованными латвийскими компаниями и гражданами, составляет 1,2 миллиона евро.
Галерея: Отправка груза с военными товарами в Украину
Диманта сообщила агентству LETA, что если в 2022 году пожертвования были огромными, то в последние два года их стало меньше. "Если приходится просить о гуманитарной помощи, собрать пожертвования сложно, но в плане военной помощи мы стабильны", - отметила она.
Собеседница агентства рассказала, что в начале войны один украинский солдат сказал ей: если вы не будете отправлять военную помощь, то в конце концов некому будет отправлять и гуманитарную.
"Доноры, жертвующие армии, понимают, что нужно быть здесь и сейчас, чтобы украинцы побеждали, чтобы ослабить Россию и не дать ей прийти к нам. В каком-то смысле это наша война", - подчеркнула глава Ziedot.lv.
Впервые в состав груза помощи, отправленного в среду, вошел уникальный морской беспилотник Ray латвийского производства, изготовленный компанией Newt21. Дрон способен работать в полностью автономном режиме, подходит для сложных боевых условий и может перевозить до 500 килограммов груза. Морской беспилотник полностью разработан и произведен в Латвии.
Груз дополнят беспилотная система Beak BL производства Origin Robotics, дроны FPV Kamikaze с комплектом базовых станций от Latvijas Mobilais Telefons, 1400 тактических саморазогревающихся армейских пищевых блоков от латвийского предприятия Kronis и 900 функциональных саморазогревающихся пищевых блоков от предприятия Roga-Agro.
Пожертвования будут доставлены в Украину 15 водителями-волонтерами общества Bruņotava на 11 автомобилях, подаренных компанией Latvenergo. Груз также дополняют 82 комплекта автомобильных шин для пополнения автопарка украинских защитников.
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