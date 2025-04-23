Фото Тысячи людей прощаются с папой римским Франциском

Папа Франциск скончался утром в понедельник в возрасте 88 лет после инсульта. Похороны Франциска запланированы на субботу.

Сначала официальные лица Ватикана смогли проститься с папой в часовне Святой Марты, а сегодня в соборе Святого Петра началось публичное прощание, которое продлится три дня.

Сегодня утром на площади Святого Петра выстроилась длинная очередь верующих и туристов, ожидавших открытия дверей базилики в 11:00 (12:00 по латвийскому времени). По оценкам властей, утром в очереди стояло около 20 000 человек.

Франциск, возглавлявший Католическую церковь на протяжении последних 12 лет, выразил желание быть похороненным за стенами Ватикана в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Хотя покойный выразил пожелание, чтобы его похороны были скромными, предполается, что на них будут присутствовать многие главы государств и правительств со всего мира. Ожидается, что на похороны папы римского также прибудут главы королевских семей.

Италия готовится к масштабной операции по обеспечению безопасности в день похорон. Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози сообщил, что ожидается прибытие 150-170 иностранных делегаций. Внутри и снаружи базилики уже установлены ограждения и усилены меры безопасности.

За похоронами следует девятидневный официальный траур, в течение которого кардиналы прибывают в Рим, чтобы принять участие в конклаве по выборам следующего папы. Выборы папы должны начаться в течение 15-20 дней после смерти предыдущего папы.

Кардиналы будут голосовать тайно, и после каждой сессии голосования бюллетени будут сжигаться в специальной печи. Черный дым будет означать, что папа римский не избран, а белый дым - что кардиналы выбрали следующего главу Римско-католической церкви.