Видео ⟩ Арестович заявил, что под Херсоном окружили 1000 российских солдат

Вооруженные силы Украины в оккупированном Херсонском районе окружили более 1000 российских воинов. Недалеко от Высокополья россияне находятся в "тактическом окружении", сообщил Арестович. В четверг они тщетно пытались выбраться из окружения. В таком состоянии вооруженные силы России находятся там уже около двух недель и, по мнению Арестовича, очень возможно, что украинцы предложат им сдаться. Запрошенный "зеленый коридор", по его мнению, маловероятен, потому что украинцы очень хорошо помнят Иловайск.
Отметим, что независимые источники пока не подтвердили высказывания Арестовича.
Arestoviča izteikumi nav apstiprināti no neatkarīgiem avotiem.
Некоторое время назад украинская армия подтвердила взятие деревни Потемкинск. В отчете штаба говорилось о совершенных Россией ракетных ударах в этом месте. Высокополье в отчете не упоминалось. Украинская армия недавно начала ряд встречных атак в Херсонской области. Украина хочет вернуть потерянные территории с помощью западного оружия.
Жители Херсона в последние месяцы многократно протестовали против российских оккупантов. Произошли также нападения на пророссийских администраторов, назначенных Москвой.
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