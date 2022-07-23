Видео ⟩ Арестович заявил, что под Херсоном окружили 1000 российских солдат

Вооруженные силы Украины в оккупированном Херсонском районе окружили более 1000 российских воинов. Недалеко от Высокополья россияне находятся в "тактическом окружении", сообщил Арестович. В четверг они тщетно пытались выбраться из окружения. В таком состоянии вооруженные силы России находятся там уже около двух недель и, по мнению Арестовича, очень возможно, что украинцы предложат им сдаться. Запрошенный "зеленый коридор", по его мнению, маловероятен, потому что украинцы очень хорошо помнят Иловайск.