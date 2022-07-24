"Кремль продолжает использовать еду как оружие". Украина США и ООН осуждают обстрел морского порта Одессы

Посол США в Украине Бриджет Бринк отозвалась на новость об обстреле в "Твиттере" - по-английски и по-украински.
"Недопустимо. Россия нанесла удар по порту города Одессы менее чем через 24 часа после подписания соглашения о разрешении экспортных поставок сельскохозяйственной продукции. Кремль продолжает использовать еду как оружие. Россия должна быть привлечена к ответственности".
Заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак в субботу обнародовал заявление от имени Антониу Гуттериша:
"Генеральный секретарь безоговорочно осуждает удары, которые, согласно сообщениям, были нанесены сегодня по украинском порту Одесса, - говорится в нем. - Вчера все стороны взяли на себя четкие обязательства по обеспечению безопасного перемещения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки. Эти продукты крайне необходимы для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей по всему миру. Полное выполнение [условий соглашения] Российской Федерацией, Украиной и Турцией обязательно".
АНАЛИЗ. Попытка сорвать договор?
Пол Адамс, дипломатический корреспондент Би-би-си
Утренняя атака на Одессу вызывает целый ряд вопросов. Если, как полагает большинство, за ней стоит Россия, то каковы ее цели и каков посыл?
Удар был нанесен вскоре после того, как Россия и Украина подписали документы, обязывающие их соблюдать условия соглашения о возобновлении экспорта зерна из Одессы и ее портов-спутников.
В этой связи возникает соблазн рассматривать его как попытку Москвы сорвать сделку или, по крайней мере, выставить свои условия.
Однако это противоречит вчерашнему заявлению российского министра обороны Сергея Шойгу о том, что российские обязательства изложены предельно ясно.
Но что это за обязательства?
Текст документа, подписанного Россией, пока не обнародован.
Под чем именно подписалась Россия? Это, а также точные обстоятельства, связанные с сегодняшним утренним нападением, теперь будут подвергнуты самому пристальному изучению.
Возобновление экспорта
Украина, Россия и Турция на переговорах в Стамбуле при посредничестве ООН договорились о возобновлении экспорта украинского зерна.
Согласно условиям сделки, Россия согласилась не атаковать суда и порты, пока зерно находится в пути.
Украинская сторона полагает, что при благоприятных условиях экспорт зерна может начаться в ближайшие дни.
Соглашение, на достижение которого ушло два месяца, рассчитано на 120 дней. Турецкая сторона создаст координационный и мониторинговый центр, в котором будут работать представители ООН, Турции, России и Украины.
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