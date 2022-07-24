"Кремль продолжает использовать еду как оружие". Украина США и ООН осуждают обстрел морского порта Одессы

Между тем вечером в субботу российский провластный журналист и депутат Госдумы Евгений Попов в беседе с программой Би-би-си Newshour признал, что удар по порту Одессы был нанесен российскими ракетами.

Он утверждает, что целью российского удара были ракетные системы, которые, по его словам, находились в порту.

"Мы атаковали военную инфраструктуру в одесском порту. И вам хорошо знакомы названия ракет. Это ракеты "Гарпун". Они базировались в Одессе, и мы их уничтожили", - сказал он на английском языке.

"В результате этой атаки никто не погиб и не был ранен, - сказал он. - Мы не нарушили стамбульское соглашение. Мы просто разрушили военную инфраструктуру Украины - и сделаем это снова", - добавил Попов.

Последствия для соглашения

По сообщениям украинских СМИ со ссылкой на пресс-службу министерства аграрной политики, в порту находилось зерно, предназначенное для экспорта.

"Количество я не скажу, потому что загруженностью занимается Мининфраструктуры, так это до них. Мы уже ожидали завтра-послезавтра первые отправления", - цитирует телеканал Суспільне чиновников.

В МИД Украины заявили, что эти ракетные удары ставят под сомнение договоренности и обещания, данные Россией ООН и Турции в документе, подписанном накануне в Стамбуле.

"Российская ракета - это плевок Владимира Путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, которые приложили большие усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна", - говорится в заявлении официального представителя МИД Украины Олега Николенко.

"Меньше 24 часов потребовалось, чтобы РФ нанесла ракетный удар по территории города Одессы, чтобы поставить под сомнение соглашение и обещания ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе", - говорится в заявлении МИД.

Киев обратился с призывом к ООН и Турции обеспечить выполнение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

МИД Украины подчеркнул, что в случае невыполнения достигнутых договоренностей Россия будет нести полную ответственность за углубление мирового продовольственного кризиса.

Росіяни обстріляли Одесу ракетами.

Вчора 🇺🇦 було домовлено про експорт зерна морем, а сьогодні росіяни б’ють по Одеському порту. Це російська дипломатична дихотомія. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) July 23, 2022

"Россияне систематически создают продовольственный кризис, делая все, чтобы люди страдали. Террор голодом продолжается, - заявил чиновник. - Мир должен действовать".

По его мнению, лучшие гарантии продовольственной безопасности состоят из двух пунктов: эффективные санкции против России и больше оружия для Украины.

Местный депутат Алексей Гончаренко написал в "Телеграме", что после попадания ракеты загорелся городской порт.

По его словам, россияне одной рукой подписывают контракты, а другой - наводят ракеты.