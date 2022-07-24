Знали ли вы, что никаких воздушных ям не существует?

Ты будешь удивлен, потому что это не правда, то есть такие ямы на самом деле не существуют.

"В принципе такой вещи не существует. Кажется, это простой термин, чтобы описать определенную турбулентность. Я не пользуюсь этим термином. Я не думаю, что это полезно", - сообщил изданию Live Science аэронавигационный инженер и профессор авиации Гай Греттон.

Турбулентность является самым непредсказуемым феноменом погоды среди тех, которые должны учитываться пилотами. Самолеты в основном попадают в турбулентность, соприкасаясь со сравнительно случайным воздушным потоком или воздушной колонной, которая поднимается или опускается.

Термин "вращение ветра" используется, чтобы описать внезапную смену скорости ветра. Эти внезапные изменения в скорости ветра или в направлении в атмосфере проходят на относительно короткой дистанции и могут появиться как на большой, так и на маленькой высоте.

Если самолет летит с определенной скоростью и на определенной высоте и внезапно уменьшается встречный поток воздуха или самолет влетает в колонну воздуха, которая движется вниз, летательный аппарат может быстро потерять высоту. В свою очередь, если ветер внезапно ускоряется или самолет взлетает в колонну воздуха, которая движется вверх, высота полета самолета может быстро вырасти.

Где самолет может чаще сталкиваться с подобными условиями?

"Есть два основных места. Либо вокруг кучевых облаков, вокруг которых обычно находятся большие воздушные потоки, или в одном из воздушных потоков, которые как ветряные реки в атмосферы и имеют большое влияние на климат, потому что они двигают воздушные массы и влияют на погоду", - пояснил Греттон.

Кучевые облака обычно называют штормовыми облаками, потому что они таковыми и являются. Это единственный вид облаков, в котором могут возникнуть молния и гром. Турбулентность вокруг этих облаков очень частый феномен.

Конечно, неприятно находиться в летящем самолете и трястись так, что обед уже подступает ко рту. Но разве турбулентность может причинить вред самолету и заставить его упасть или заставить пилота совершить принудительную посадку?

"В экстремальных случаях турбулентность может повредить самолет. Если, например, самолет начинает стремительно увеличивать или уменьшать высоту и летит слишком быстро, то самолет может испытать слишком большое давление. Проще говоря, все это может оторвать крылья и привести к неизбежной серьезной ситуации", - продолжает пояснять Греттон.

Вращение ветра тоже может повлиять на самолет. По-другому, но не менее серьезно.

"Соприкосновение с вращением ветра, если самолет находится близко к земле, может заставить самолет неконтролируемо врезаться в землю. Это случается", - сказал Гретон.

Правда, это самые худшие сценарии, которые могут случиться крайне редко. В реальности большую опасность могут создать неукрепленные предметы в кабине самолета, которые в случае турбулентности могут летать по самолету, повреждая его или травмируя людей.