Видео ⟩ Галкин получил от дочери оригинальный массаж

Максим совместил его с видео 2019 года.

"Массаж от Лизы три года спустя. Июль 2019 против июля 2022", - написал Максим Галкин.

Стоит сказать, что артист любит снимать своих детей для соцсетей.

В 2019 году в интервью Ирине Шихман Максим Галкин подчеркнул, что дети у него появились в 37 лет и он сразу сошел с ума по этим детям. Он объяснил, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ними с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому.

"Как только я стал делать Instagram - эти преследования прекратились", - заметил он.

Напомним, в августе у Максима Галкина состоятся выступления в Латвии: 4 и 7 августа юморист выступит в Юрмале, 5 августа - в Лиепае, 12 августа - в Рое, а 13-го - в Резекне.

Максим Галкин регулярно публикует на своей странице в соцсетях антивоенные высказывания. Артист также заявил, что деньги от продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.