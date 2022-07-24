СМИ: Чулпан Хаматова прощается с недвижимостью в Москве

Кроме того, Чулпан Хаматова приняла участие в митинге "Русские Латвии против войны".

Актриса нашла в Риге новую работу. Ей дал ставку Алвис Херманис в Новом Рижском театре.

СМИ сообщают, что Чулпан выставила на продажу квартиру в российской столице. 46-летняя актриса решила расстаться со 158-метровой жилплощадью в элитной многоэтажке в центре Москвы.

По словам журналиста Владимира Якунина, Хаматова якобы хочет выручить за свою шикарную недвижимость 130 миллионов рублей (около 2,2 млн евро). Он указывает, что актрисе в будущем могут запретить въезд в РФ. Кроме того, ей нужны денежные средства на благотворительный фонд "Подари жизнь".

Напомним, Чулпан Хаматова купила землю в Аматциемсе, в 80 км от Риги. Об этом она сама говорила в 2016 году в интервью газете "Суббота". Актриса тогда восхищалась сказочной природой с косулями и карпами в озерах. Особенно ей понравилось то, что вокруг дома нет никаких заборов.

В интервью Катерине Гордеевой актриса призналась, что ее переезд в Латвию был, по сути, внезапным, у нее нет больших накоплений, хватит, может, "на два-три месяца". Прямо сейчас она пытается наладить быт и старается помогать тем, кому сложнее всего - своими связями, контактами и советами. И взять себя в руки ради детей, на которых пока катастрофически не хватает времени.

У актрисы трое дочерей - Ася, Арина и Ия. Они часто фигурируют в ее Instagram-аккаунте. Кроме работы и дел фонда "Подари жизнь", Чулпан много времени уделяет девочкам.