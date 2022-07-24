С начала войны Служба госбезопасности не пустила в Латвию 59 иностранцев

Во въезде в Латвию было отказано 39 гражданам России, 14 гражданам Белоруссии и шести гражданам других стран.

Ранее СГБ сообщила, что иностранцы, въезжающие в Латвию из страны-агрессора России или ее ближайшего союзника Белоруссии, подвергаются усиленным проверкам на пунктах пограничного контроля. Целью проверок является выявление лиц, которые поддерживают военную агрессию России против Украины и могут представлять угрозу национальной безопасности Латвии.

В ходе проверок особое внимание уделяется иностранцам, которые, например, когда-то служили в силовых структурах России или Белоруссии, публично демонстрируют символы, прославляющие российскую агрессию, или выражают негативное отношение к латвийскому государству.