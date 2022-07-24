В Балтинавской волости из воды вытащили погибшего человека

Погибший был передан сотрудникам Госполиции.

В свою очередь, в ночь на воскресенье в Веремской волости Резекненского края спасатели при помощи гидравлических инструментов освободили из столкнувшихся автомашин трех человек, сообщила VUGD агентству LETA.

Вызов в VUGD поступил в 23:22. Пострадавшие были переданы врачам скорой помощи, а остальные люди выбрались из машин своими силами.

В Энгурской волости Тукумского района горели крыша и терраса первого этажа деревянного двухэтажного дома. Пожарные прибыли на место в 05:05.

Всего за последние сутки в VUGD поступило 76 вызовов, из них 26 на тушение пожаров, в том числе один лесной пожар, в 32 случаях был вызов на спасательные работы, а 18 вызовов оказались ложными.