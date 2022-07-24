В Балтинавской волости из воды вытащили погибшего человека
В Балтинавской волости Балвского края в субботу, 23 июля, из водоема был вытащен погибший человек, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
В Балтинавской волости Балвского края в субботу, 23 июля, из водоема был вытащен погибший человек, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Погибший был передан сотрудникам Госполиции.
В свою очередь, в ночь на воскресенье в Веремской волости Резекненского края спасатели при помощи гидравлических инструментов освободили из столкнувшихся автомашин трех человек, сообщила VUGD агентству LETA.
Вызов в VUGD поступил в 23:22. Пострадавшие были переданы врачам скорой помощи, а остальные люди выбрались из машин своими силами.
В Энгурской волости Тукумского района горели крыша и терраса первого этажа деревянного двухэтажного дома. Пожарные прибыли на место в 05:05.
Всего за последние сутки в VUGD поступило 76 вызовов, из них 26 на тушение пожаров, в том числе один лесной пожар, в 32 случаях был вызов на спасательные работы, а 18 вызовов оказались ложными.
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