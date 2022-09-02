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От грузчика до руководителя. Григорий Семенов - реформатор больницы в Даугавпилсе, вдохновивший таких же

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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От грузчика до руководителя. Григорий Семенов - реформатор больницы в Даугавпилсе, вдохновивший таких же
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Григорий Семенов, руководитель Даугавпилсской региональной больницы
Григорий Семенов, руководитель Даугавпилсской региональной больницы Фото: Juris Lisovs / TVNET

В Даугавпилсской больнице недалеко от входа есть аптека. Раньше за ее аренду больница получала 720 евро в месяц. Сейчас - 12 750 евро. Все потому, что руководитель больницы Григорий Семенов провел открытый аукцион, породивший здоровую конкуренцию.

Семенов - экономист по образованию и старается наладить процессы в больнице, которую неплохо знает изнутри.

Он пришел в больницу 12 лет назад, когда ему был 21 год, на позицию "принеси - подай" и грузчика.

"Во время практики, пока учился на экономиста, помню, возил истории болезней в архив, должен был помогать, а по факту делал это один и меня еще подгонял мужчина, водитель больницы - один из тех, кто теперь периодически возит меня в министерство. Сейчас, наверно, он чувствует себя крайне неловко", - улыбается Семенов.

Семенов пришел с низов и подхватил реформы, чтобы развеять клише о Даугавпилсской региональной больнице (ДРБ) как о провинциальном учреждении с дурной репутацией. Сегодня больница превращается в желанное и отлично оборудованное место работы для десятков молодых специалистов. Как это произошло - RUS TVNET разбирался в рамках совместного с Chayka.lv проекта "Даугавпилс: лучше, чем в столице".

Вырос сам, растит и других 

Семенов рассказывает о больнице много и с энтузиазмом, разбавляя рассказ фразами типа "что там скрывать?". Его манера общения отличается от типичного чиновника, и даже от большинства врачей собственной больницы, которые с прессой говорить зачастую стесняются.

Семенов рассказывает, что, разговаривая с людьми, он учится, и для него это особенно важно, поскольку он - не медик: "Я редко участвую в конференциях, семинарах и так далее. Ну, нет у меня времени, но я постоянно слушаю врачей, своих коллег".

После окончания 16-й школы в Даугавпилсе Семенов надеялся покорить Ригу и поступил в Латвийский университет. Но ему пришлось вернуться домой по семейным обстоятельствам и заканчивал он, в результате, университет в Даугавпилсе, о чем ни чуть не жалеет.

Начав грузчиком в ДРБ, Семенов там же работал кассиром, потом экономистом, позже главным экономистом, главой финансового отдела и, последние 3 года, дорос до члена правления больницы.

Теперь в ДРБ похожий путь предлагают молодым врачам.

Владимир Серских пришел в больницу санитаром еще до поступления в медицинский университет. Теперь - он врач неотложной медицины, который стабилизирует тяжелых пациентов.

Он отмечает, что больница не только ему, но и другим, дает возможности не просто сидеть в приемном отделении и заполнять бумаги, но делать неотложные операции и другие манипуляции.

"Это вызов, здесь тебе придется сделать все самому, - говорит он. - Это очень хороший стимул для врача. Не тобой командуют, и ты под кем-то, но тебя, конечно, здесь и не бросят, подстрахуют".

Владимир Серских - врач неотложной медицины. Работает в приемном отделении - с тяжелыми больными, нестабильными, пытается их стабилизировать, поставить правильный диагноз. В ДРБ работает больше пяти лет, работал санитаром даже когда не был еще студентом.
Владимир Серских - врач неотложной медицины. Работает в приемном отделении - с тяжелыми больными, нестабильными, пытается их стабилизировать, поставить правильный диагноз. В ДРБ работает больше пяти лет, работал санитаром даже когда не был еще студентом. Фото: Juris Lisovs / TVNET

Последние пять лет в больницу ежегодно приходят минимум 10 молодых ребят разного профиля. Но в этом году Семенов идет на рекорд - в июле в списках, кто пойдет в резидентуру от больницы, было уже 18 молодых специалистов, и цифра продолжала расти.

"Определенно в последние годы здесь стало больше молодых ребят. Здесь есть возможность - сделать то, что не всегда было бы доступно в другом месте. То есть допускают до манипуляций, до дел, которыми не сразу бы получилось заниматься в той же Риге", - делится Надежда Шершнева, молодой нефролог (занимается болезнями почек, заместительной почечной терапией).

Надежда Шершнева – нефролог. В статусе нефролога ДРБ 8 месяцев, до этого давно дежурила. Из Даугавпилса.
Надежда Шершнева – нефролог. В статусе нефролога ДРБ 8 месяцев, до этого давно дежурила. Из Даугавпилса. Фото: Juris Lisovs / TVNET

Новое оборудование

Кроме новых специалистов, больница начала наращивать и новое оборудование.

"У нас был специалист из Риги, увидел нашу аппаратуру, говорит: "Что к этому можно иметь доступ каждый день?". Я говорю: "Ну да". Он: "У меня в Риге к этому есть доступ раз в месяц". Это сертифицированный специалист, у которого 10 лет опыта! Он имеет право подхода к лапароскопу раз в месяц, потому что там очередь к этому аппарату", - рассказывает Семенов.

Игорь Гайлевич, молодой радиолог, имел похожий опыт в Риге: "Допустим, мы хотим заниматься ультрасонографией. Вот это новый замечательный аппарат премиум-класса, которым мы можем пользоваться каждый день. А в Гайльэзерсе бывало, что резидентов было больше, чем рабочих станций".

Игорь Гайлевич - специалист-радиолог широкого спектра (УЗИ, рентген, компьютерная томография и магнитный резонанс). Как радиолог работает уже второй год, как резидент - стажер работал уже пять лет. Родом из Даугавпилса.
Игорь Гайлевич - специалист-радиолог широкого спектра (УЗИ, рентген, компьютерная томография и магнитный резонанс). Как радиолог работает уже второй год, как резидент - стажер работал уже пять лет. Родом из Даугавпилса. Фото: Juris Lisovs / TVNET

Врач неотложной помощи Серских отмечает, что просил помощи у руководства, чтобы обустроить приемное отделение.

"Технически мы обеспечены очень хорошо. Мы в каком-то плане можем даже дать бой каким-то приемным отделениям Риги", - убежден Серских.

За последние годы в приемное отделение было вложено 1,2 млн евро, один только аппарат компьютерной томографии обошелся в 600 000 евро. В целом за недавнее время в больнице появилось оборудование на 6,5 млн евро.

Расширяются и услуги

Новые специалисты и оборудование дают больнице возможность предлагать и услуги, которых раньше не было.

Например, молодые лоры ​Рената Клагиша и Рудольф Янис Виксне, проходившие резидентуру в Риге, объединились в команду и теперь делают сложные операции.

В частности, теперь в Даугавпилсе можно сделать функциональную коррекцию формы носа, прооперировать голосовые связки, чтобы снять с них образования, и даже сделать операцию на ушах - это то, чем команда особенно гордится.

У человека в среднем ухе три косточки – если одна из них повреждена, здесь теперь могут вместо нее вставить протез. Это требует хорошей аппаратуры, наличия операционного зала, анестезиолога, большого инструментарий - операционный микроскоп, микроинструмент. Все это теперь в больнице есть.

"Все лучшее в Риге - это миф. Латвия - это не Рига. И мне очень обидно, что люди так думают", - признается Клагиша.

Рудольф Янис Виксне, отоларинголог. Из Екабпилса. Резидентуру проходил в Риге, в качестве лора в ДРБ начал работать в октябре прошлого года. Рената Клагиша, ЛОР, родом из Краславы. Тоже прошла обучение в Риге, в качестве врача ДРБ работает два года.
Рудольф Янис Виксне, отоларинголог. Из Екабпилса. Резидентуру проходил в Риге, в качестве лора в ДРБ начал работать в октябре прошлого года. Рената Клагиша, ЛОР, родом из Краславы. Тоже прошла обучение в Риге, в качестве врача ДРБ работает два года. Фото: Juris Lisovs / TVNET

В июле, за несколько дней до приезда RUS TVNET в Даугавпилс, также в больнице пациенту впервые поставили перитонеальный катетер для диализа - одного из методов, как заместить неработающие почки.

Это нечто совершенно новое для Даугавпилса. Теперь здесь появился специалист, который научился, как поставить, и его поддержала Надежда Шершнева, которая верит, что сможет дальше его вести.

Платные услуги для пациентов

По словам Семенова, все чаще специалисты выступают с инициативами запуска новых услуг, и это напрямую их заслуга.

Семенов - только рад: "Моя задача - найти поставщиков, столкнуть их лбами, чтобы вытянуть для больницы более приемлемое предложение, уговорить на беспроцентные рассрочки, придумать, как это компенсировать в процессе".

Один из способов компенсировать – ввести новую платную услугу, которую со временем, как только выделят квоту, заменит госпрограмма. Так произошло, например, с лорами. В больнице не было для них оборудования, его закупали из расчета на обеспечение новых услуг.

"Мы поняли, сколько нужно вложить, разработали платный прейскурант и стали использовать массовую поддержку, которую тогда могло себе позволить самоуправление. Мы поставили это на тираж. Все были по факту в бонусе, пациентам доступность, для врачей постоянный спрос, для больницы окупаемость в отсутствии государственных квот", - рассказывает Семенов.

Теперь он надеется внедрить и поставить на поток услуги, за которыми жителям региона пока приходится ездить в Ригу - например, детскую стоматологию под анестезией.

"Это еще не запущено, но окупит себя 100% до конца года, - рассказывает Семенов. - Понятно, что стоматологу дорого учиться, это одна из самых дорогих специальностей. Но когда уже есть привлеченный стоматолог, да и не один, я уверен, мы предоставим более конкурентоспособную цену с Ригой – родителям не надо будет ехать в Ригу, тратить на гостиницу, проезд и так далее".

Семенов надеется, что платные услуги привлекут и иностранных клиентов, которые готовы и могут платить больше, чем местные, тем самым компенсируя потери от того, что для латвийцев платные расценки не растут.

"Нам какая разница, кого лечить? Единственный момент - нужно менять мышление. Одно - медицинская услуга, другое – сервис, уход. Когда иностранец приезжает и платит за услугу, он хочет получать ответ на вопрос, а не просто "Лежи-капайся", - говорит Семенов. Тоже самое касается и местных пациентов, необходимо менять подход в целом, убежден руководитель ДРБ.

Сокращают расходы тоже

Помимо источников заработка, Семенов и его команда думают и о том, где можно урезать расходы.

Например, в некоторых случаях пациенты, которых раньше госпитализировали, пребывают на амбулаторном лечении с тем же набором лечебных услуг, что для больницы финансово выгоднее.

"Это не ново. Поэтому и мы решили, почему бы не отсеивать из стационара пациентов, которых мы можем полноценно обследовать в обсервации, поставив диагноз и назначив лечение, и стали расширять потенциал приемника. Если человек без надобности не ушел в стационар, и его можно лечить амбулаторно, ты не только денежку сэкономил, более рационально используя ресурсы стационарных отделений, и увеличивая доступность для действительно острых, неотложных пациентов, но еще и получил дополнительную денежку от государства в виде оплачиваемых амбулаторных услуг", - поясняет Семенов.

Еще один способ экономить, который пришлось реализовать Семенову, - это постараться поменять мышление сотрудников и их отношение к их же деньгам - бюджету больницы.

"Если они додумались, например, выносить туалетную бумагу или необдуманно и не щадя сливать дезинфицирующие средства, они забирают не у меня, они забирают у себя, потому что эта денежка, которую не сэкономили, могла пойти в заработный фонд", - объясняет он.

Изменения работают на больницу

Семенов рассказывает, что со временем все изменения, которые больница вводила, начинают "работать" на нее.

Например, врачи и не только, дежуря на сменах или подрабатывая в других больницах, беседуя с перспективными коллегами, рекламируют больницу, зазывают в гости, чтобы привлечь их в команду, укрепив и усилив ее, и тем самым в будущем расширив перечень предлагаемых больницей услуг.

"И вот уже парень, которого ты еще вчера поддержал, сам тебе будет помогать тянуть кого-то, потому что он в нем заинтересован, ему нужна команда", - отмечает руководитель ДРБ.

"Очень много знакомых лиц появляется - это все мои коллеги, резиденты, студенты, с которыми я учился, - признается молодой радиолог Гайлевич. - Уже такое ощущение, что у тебя больше знакомых опять здесь, в Даугавпилсе, чем в Риге".

Гайлевич сам приехал из Риги, когда понял, что в Даугавпилсе не только интересно, но и выгодно работать.

"Больница оплатила мне резидентуру и дала стипендию. Когда я подписывал бумаги, я понимал, что пять лет - это ничто. Я понимал, что я останусь здесь и больше, еще пять-пять-пять лет", - вспоминает он.

​В 2019 году, чтобы улучшить конкурентоспособность, Семенов принял решение, как он говорит, "отбонусировать ребят".

В Даугавпилсской больнице платным резидентам, подписавшим контракт, не только оплачивают учебу, как в других больницах, но и дополнительно платят стипендию размером 950€ в месяц на руки.

Это выгодно, потому что, как правило, больницы резидентам не платят ничего, считая резидентуру ценной практикой, которая, к тому же, обязательная.

А что специалистам со стажем?

Семенов отмечает, что пытается построить систему, при которой и молодым, и опытным специалистам комфортно, и все заинтересованы в друг друге.

По сути, больница дает возможность более опытным специалистам передать часть рутины молодым, тем самым разгрузившись и сбалансировав нагрузку между всеми. Главное, чтобы, уменьшая нагрузку, сэкономленная денежка возвращалась обратно в оплату специалистам. В определенных случаях, специалистам с огромным опытом предлагается больше выступать в роли наставников.

"Я им говорю - не обязательно приходить к 08:00, и пахать как все с утра до ночи, не обязательно, чтобы вы постоянно делали обходы. Будьте рядом, чтобы у молодых была возможность, с кем проконсультироваться, кто им подскажет, даст совет, обучит – рассказывает он. – Это не мною создано, это существует в Америке, да и не только, но, мне кажется, это самая эффектная тема, когда ты применяешь незаменимые знания, жизненный опыт, чуйку людей, но их не запихиваешь в рамки, в которых им уже физически тяжело, тем самым сохраняя их в лечебных процессах больницы. В Америке это называется супервайзер".

На мнение, что "молодые могут не вылечить, а покалечить", Семенов утверждает, что это клише. "Он пять лет фигачил в Университетской больнице, имел такой опыт и доступ в той же самой неотложке, чего некоторые порой здесь уже и не помнят.

Единственный момент, конечно, у них может не быть опыта по серьезным, крайне редким случаям. Поэтому они друг друга дополняют".

При этом более опытные врачи не должны потерять в деньгах при меньших часах работы благодаря новой системе оплаты, учитывающей опыт вместо работы сверхурочно, как было принято раньше.

"Мы пытаемся показать, что если пустить новых специалистов, то экономия вернется обратно. Просто это будет не сверхчас, а увеличенная часовая ставка. И получается - ты работаешь меньше, но за время, что отработал, будешь получать больше. Или, например, оплачиваемый свободный день, чтобы восстановиться от дежурства", - говорит Семенов.

В этом году Григорий Семенов был награжден Орденом трех звезд - высшей государственной наградой Латвии. "Это было крайне неожиданно. Кто-то придумал мне какой-то образ особенного менеджера, и его начинают тиражировать", - считает он.

Член правления ДРБ Григорий Семенов после награждения Орденом Трех Звезд за самоотверженный, профессиональный труд и вклад в общественное здравоохранение во время пандемии Covid-19 на торжественной церемонии в Рижском дворце.
Член правления ДРБ Григорий Семенов после награждения Орденом Трех Звезд за самоотверженный, профессиональный труд и вклад в общественное здравоохранение во время пандемии Covid-19 на торжественной церемонии в Рижском дворце. Фото: Edijs Pālens/LETA

Семенов хочет разместить стенд - полочку достижений больницы - как в школе. Ему дико совестно, что награду получил он, а не коллектив.

С полочкой, как и с остальными новшествами, ему надо успеть до 2024 года, когда истекает пятилетний срок его руководства. На следующую пятилетку пока он выдвигаться не хочет, устал, и со временем замыливается глаз, но надеется, что и за первый срок оставит достойный след, за который потом не будет стыдно.

"Этот корабль плыл и будет плыть без остановки, потому что никто не потопит эту больницу, она все-таки уж очень крупная и важная для региона, чтобы взять и поставить на ней крест", - заключает Семенов.

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