От грузчика до руководителя. Григорий Семенов - реформатор больницы в Даугавпилсе, вдохновивший таких же

"И вот уже парень, которого ты еще вчера поддержал, сам тебе будет помогать тянуть кого-то, потому что он в нем заинтересован, ему нужна команда", - отмечает руководитель ДРБ.

"Очень много знакомых лиц появляется - это все мои коллеги, резиденты, студенты, с которыми я учился, - признается молодой радиолог Гайлевич. - Уже такое ощущение, что у тебя больше знакомых опять здесь, в Даугавпилсе, чем в Риге".

Гайлевич сам приехал из Риги, когда понял, что в Даугавпилсе не только интересно, но и выгодно работать.

"Больница оплатила мне резидентуру и дала стипендию. Когда я подписывал бумаги, я понимал, что пять лет - это ничто. Я понимал, что я останусь здесь и больше, еще пять-пять-пять лет", - вспоминает он.

​В 2019 году, чтобы улучшить конкурентоспособность, Семенов принял решение, как он говорит, "отбонусировать ребят".

В Даугавпилсской больнице платным резидентам, подписавшим контракт, не только оплачивают учебу, как в других больницах, но и дополнительно платят стипендию размером 950€ в месяц на руки.

Это выгодно, потому что, как правило, больницы резидентам не платят ничего, считая резидентуру ценной практикой, которая, к тому же, обязательная.

А что специалистам со стажем?

Семенов отмечает, что пытается построить систему, при которой и молодым, и опытным специалистам комфортно, и все заинтересованы в друг друге.