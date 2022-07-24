Полиция призывает соблюдать правила безопасности, отправляясь в лес

Полиция за последние две недели получила информацию о ситуациях, когда люди более старшего возраста вошли в лес и уже не могли найти обратный путь. Например, 13 июля некий 83-летний мужчина в Саулкрасти зашел в лес и больше не вышел.

Полиция отмечает, что по счастью, часто люди возвращаются домой живыми и здоровыми.

Принимая во внимание упомянутое, полиция призывает позаботиться не только об очевидных вещах для собирания ягод и грибов, но, в основном - о своей безопасности, а также напомнить о советах по безопасности своим близким.

Перед тем как отправиться в лес, полиция призывает предупредить людей о своем отсутствии, местонахождении и времени возвращения. Кроме того, нельзя забывать взять с собой полностью заряженный телефон для общения.

Кроме того, полиция призывает жителей запомнить место, где они вошли в лес. В свою очередь, в ситуациях, когда по лесным валам ходит один пожилой человек или лица, имеющие проблемы со здоровьем, полиция призывает родственников быть ответственными и отправиться вместе с ними или в пределах возможностей отговорить их от поездки в лес одним.