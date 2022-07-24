Вс, 24.07.2022
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Риналдс Лиепиньш, представитель Юрмальской полиции самоуправления

Власти РФ заблокировали сайт проекта "Новой газеты" Novaya.no

Дмитрий Муратов и последний выпуск "Новой газеты" в конце марта 2022 года ФОТО: Salvatore Di Nolfi/dpa/KEYSTONE/picture alliance

Редакция проекта "НО. Новая рассказ-газета" сообщила, что в России по требованию Генпрокуратуры заблокировали его сайт Novaya.no. "За "дискредитацию". Без объяснения, в чем она состоит. Потребовали заблокировать не отдельный текст или тексты - а весь сайт и сразу. Очевидно, все же - за образ мысли", - указали журналисты в Telegram-канале в воскресенье, 24 июля.

По их словам, сайт закрыли через семь дней и девять часов после начала его работы. Письмо от Роскомнадзора с предупреждением о предстоящей блокировке было получено вечером 23 июля, а уже спустя два часа доступ начали закрывать.

"Утром в воскресенье кое-где сайт был еще доступен. А где-то висела стыдливая надпись "Подключение не защищено". Удивительное словосочетание, означающее, что принимающие решение о блокировке чужого творчества бояться написать правду: "Запрещено цензурой". Не дождутся. А читатели - дождутся: свободный мир богаче примитивных ведомств", - заявил коллектив издания.

Проект "Новой газеты"

В середине июня главный редактор приостановившей работу после вторжения РФ в Украину "Новой газеты" Дмитрий Муратов объявил о планах выпуска журнала "НО". "Готовим для вас, несмотря ни на что, новый журнал - приложение к остановленной газете. Так и будет называться, по нашему первому слогу: "НО". И запустим под таким же названием Ютуб-канал", - сообщил лауреат Нобелевской премии мира.

В марте "Новая газета" объявила, что приостанавливает выпуск газеты на сайте, в соцсетях и в бумажном виде до окончания российского вторжения в Украину. Издание объяснило это решение тем, что получила второе предупреждение от Роскомнадзора, из-за чего "газета не может продолжать работать". Покинувшие Россию журналисты НГ запустили зарубежный проект "Новая газета. Европа".

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