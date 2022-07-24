Власти РФ заблокировали сайт проекта "Новой газеты" Novaya.no

По их словам, сайт закрыли через семь дней и девять часов после начала его работы. Письмо от Роскомнадзора с предупреждением о предстоящей блокировке было получено вечером 23 июля, а уже спустя два часа доступ начали закрывать.

"Утром в воскресенье кое-где сайт был еще доступен. А где-то висела стыдливая надпись "Подключение не защищено". Удивительное словосочетание, означающее, что принимающие решение о блокировке чужого творчества бояться написать правду: "Запрещено цензурой". Не дождутся. А читатели - дождутся: свободный мир богаче примитивных ведомств", - заявил коллектив издания.

Проект "Новой газеты"

В середине июня главный редактор приостановившей работу после вторжения РФ в Украину "Новой газеты" Дмитрий Муратов объявил о планах выпуска журнала "НО". "Готовим для вас, несмотря ни на что, новый журнал - приложение к остановленной газете. Так и будет называться, по нашему первому слогу: "НО". И запустим под таким же названием Ютуб-канал", - сообщил лауреат Нобелевской премии мира.