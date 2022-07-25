Прогноз Василисы Володиной на последнюю неделю июля: осторожно за рулем и не только - все очень сложно!

"Просто пообещайте сами себе, что будете осторожнее за рулем, в быту, общении и спорте", - продолжила эксперт и добавила, что у представителей каждого знака Зодиака есть свои зоны, куда стоит направить повышенное внимание с 25 по 31 июля:
Овен: деньги/заработки/друзья.
Телец: личная безопасность/самочувствие/душевное спокойствие.
Близнецы: поездки/переезды/отношения с законом.
Рак: кредиты/обязательства/прибыль.
Лев: работа/бизнес/партнерство.
Дева: здоровье/путешествия/образование.
Скорпион: любовь/конфликты/недвижимость.
Стрелец: здоровье/повседневные обязанности.
Водолей: родители/место жительства.
Рыбы: рабочие контакты/деловые поездки.
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