Пн, 25.07.2022
Мне легко сидеть, потому что у меня есть ты. Тут все иногда грустят и тоскуют. А я, только подкрадывается грусть, начинаю думать о тебе. Алексей Навальный - своей жене Юлии
Алексей Навальный - своей жене Юлии
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Прогноз Василисы Володиной на последнюю неделю июля: осторожно за рулем и не только - все очень сложно!

"Можно я не буду писать о том, как сложно выглядит последняя неделя июля? Вам об этом и без меня расскажут", - заинтриговала своих подписчиков в Instagram известный российский астролог Василиса Володина.

"Просто пообещайте сами себе, что будете осторожнее за рулем, в быту, общении и спорте", - продолжила эксперт и добавила, что у представителей каждого знака Зодиака есть свои зоны, куда стоит направить повышенное внимание с 25 по 31 июля:

Овен: деньги/заработки/друзья.

Телец: личная безопасность/самочувствие/душевное спокойствие.

Близнецы: поездки/переезды/отношения с законом.

Рак: кредиты/обязательства/прибыль.

Лев: работа/бизнес/партнерство.

Дева: здоровье/путешествия/образование.

Весы: дети/безопасность.

Скорпион: любовь/конфликты/недвижимость.

Стрелец: здоровье/повседневные обязанности.

Козерог: дети/деньги.

Водолей: родители/место жительства.

Рыбы: рабочие контакты/деловые поездки.

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