Прогноз Василисы Володиной на последнюю неделю июля: осторожно за рулем и не только - все очень сложно!

"Просто пообещайте сами себе, что будете осторожнее за рулем, в быту, общении и спорте", - продолжила эксперт и добавила, что у представителей каждого знака Зодиака есть свои зоны, куда стоит направить повышенное внимание с 25 по 31 июля: