Пн, 25.07.2022
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Влада и Константин Либеровы, украинские фотографы

Эксперт: продолжать военные действия в Украине готовы обе стороны

Война в Украине. ФОТО: Aris Messinis

Обе стороны - Украина и Россия - готовы продолжать боевые действия в Украине, заявил в программе TV3 "900 секунд" исследователь Латвийского института внешней политики Мартиньш Варгулис.

По его словам, трехдневная война, которую, вероятно, планировал Кремль, продолжается уже почти полгода. "Мы видим несколько волнообразных заявлений и событий, как с российской стороны, так и с украинской", - сказал эксперт.

Он считает, что война сейчас находится на ранней или средней стадии. "Похоже, что обе стороны готовы и хотят продолжать это до тех пор, пока поставленные цели не будут достигнуты", - сказал представитель института, добавив, что это желание особенно чувствуется со стороны России.

По словам Варгулиса, в настоящее время нет оснований полагать, что мы приближаемся к концу войны. "Хочу сказать, что 2022 год, скорее всего, пройдет под знаком российской агрессии в Украине", - добавил исследователь.

Как сообщалось, 24 февраля Россия начала масштабное вторжение в Украину.

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