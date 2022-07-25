Семейный скандал в Плявниеках: из окна дома выкинули женскую одежду

О семейном скандале, произошедшем 21 июля в Плявниеках, теперь свидетельствует лишь нижнее белье, висящее на дереве во дворе дома номер 10 по улице Юкума Вациеша. В течение дня из окна восьмого этажа вылетели десятки предметов одежды и аксессуаров, принадлежавших женщине лет 40. Несколько жителей дома наблюдали, как мимо их окон падают вещи, и ощущение было не из приятных.

Соседка с четвертого этажа вспоминает: "Светило солнце, я открыла окно и тихо сидела, пока не заметила этот ужас. Я живу здесь уже 30 лет, и такое случилось первый раз, ничего подобного раньше не было. Я сама видела, как это все пролетало мимо меня. Потом ночью кто-то собрал все эти вещи".

Конфликт было слышно и на лестничной клетке - можно было различить повышенные голоса и агрессивные фразы на русском языке. Жильцы дома ничего хорошего не говорят о неблагополучных соседях: "Там живут бомжи. Они не задекларированы. (...) Я не знаю".

"Они не платят за коммунальные услуги. Сейчас у нас долг на весь дом, потому что они не платят по счетам", - говорит жительница дома.

Соседи так и не поняли, о чем именно спорила пара, но известно, что в скандально известной квартире на восьмом этаже постоянно проживают двое мужчин. Женщина, чьи вещи оказались на лужайке, является, так сказать, кратковременной романтической гостьей одного из владельцев квартиры, считают местные жители.

После неоднократных звонков соседей по адресу прибыла полиция. Владелица имущества также обратилась за помощью к полиции. Стражи порядка осмотрели местность, сфотографировали одежду во дворе и пообщались с участниками беспорядков. После этого женщина, чьи вещи были выброшены, попыталась убрать беспорядок, устроенный ее другом. После этого квартира осталась пустой, и жильцы дома надеются, что так будет и дальше.

Видео: Сюжет передачи Degpunkta (на латышском языке)