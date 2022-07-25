Смертельная статистика: каждый год в Латвии тонет в среднем 136 человек

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире тонет около 236 000 человек, 84% из которых мужчины. Утопление является одной из основных внешних причин смерти детей в возрасте от 5 до 14 лет.

В понедельник, 25 июля, во Всемирный день предотвращения утопления, ВОЗ призывает людей подумать о действиях, которые они могут предпринять как в индивидуальном порядке, так и сообща, чтобы предотвратить утопление.

В июне 2022 года SPKC начал информационную кампанию "Цена безрассудства. Не прыгай!". Цель кампании - разъяснить общественности важность безопасного отдыха у воды и на воде, рассказав истории реальных людей, которые получили серьезные травмы при прыжке головой вперед в воду.

При отдыхе у воды специалисты советуют не купаться, если вы употребляли алкоголь или другие одурманивающие вещества, а также не купаться сразу после еды или при сильной жаре.

SPKC призывает людей не купаться в одиночку, плавать близко и параллельно берегу, объективно оценивать свои плавательные способности, проверять дно водоемов. Специалисты напоминают, что во время отдыха у воды дети должны находиться под постоянным присмотром.