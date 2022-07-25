Украина: обстрелян Дом культуры, где прятались люди

Синегубов разместил пост в Telegram, где видны разрушения Дома культуры и школы.

В это время в подвале здания прятались от обстрелов люди. Здание фактически уничтожено. Позже он сообщил, что трех человек уже достали живыми из-под разрушенного Дома культуры, но людей там находилось больше. Разбор завалов продолжается.

Замначальника полиции Харьковской области Сергей Болвинов рассказал в Facebook: "Разрушен районный Дом культуры, где в подвале скрывались от обстрелов гражданские, Дом офицеров и лицей, где никого не было. Также повреждены жилые дома. Некоторые ракеты были сбиты ВСУ. Известно о двух раненых".

По словам Болвинова, по предварительной информации, обстрел велся из зенитного ракетного комплекса С-300. Зенитные ракеты предназначены для поражения самолетов, ими редко стреляют по наземным целям, так как они несут небольшую боевую нагрузку и точность огня невелика, сообщает Русская служба BBC.

Российская сторона пока не комментировала обстрел Чугуева.