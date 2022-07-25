В Огре появится новое родильное отделение за 1,2 млн евро

На прошлой неделе он подписал договор с компанией AKN о строительстве родильного отделения. Планируется, что оно будет построено в течение года. Больница строит родильное отделение за свой счет.

Широв сообщил, что вчера в Огрской больнице родился 300-й ребенок и по сравнению с прошлым годом это произошло почти на две недели раньше.

Больнице требуется новое родильное отделение, так как не всегда есть возможность обеспечить молодых мам отдельными палатами, как они того хотят.

По информации Firmas.lv, оборот ООО "Огрская районная больница" в прошлом году достиг 12,40 млн евро. Больница заработала 911 765 евро. Медицинское учреждение принадлежит самоуправлению Огрского края.