Видео ⟩ "Едим все свое!": Галкин показал свой огород в Юрмале

"Кстати, здесь, в Юрмале, тоже есть огород. Едим все свое! Посмотрите - огурцы. Вот такие. Потрясающие помидоры. Вот они! Вот какие. Укроп. Здесь у нас сейчас цветут кабачки. Сейчас покажу. Красота невероятная...

Посмотрите, какие кабачищи. Вон здоровый какой. Прямо захотелось сделать что-то такое вкусное. Может, даже грузинское блюдо", - сказал Максим Галкин на видео.

Артист подробно показал огород с теплицей, который находится в юрмальском доме, где они с Аллой Пугачевой и детьми остановились.

После этого Галкин поспешил пригласить на свой концерт в Тбилиси, который состоится в октябре.

Ранее Галкин поделился в своем Instagram кадрами прогулки по пляжу в Юрмале. В один из моментов к нему с вопросом обратился мужчина. "Я просто снимаю", - объяснил ему юморист. Тогда незнакомец заметил, что ждет концерта Галкина в Варшаве.

Далее артист продолжил показывать кадры своей прогулки, которые дополнил музыкой певицы Sia. После Галкин поделился в сторис комментариями, которые оставляют в его Instagram-профиле.

Напомним, Максим Галкин подтвердил в соцсетях, что он с Аллой Пугачевой и детьми находится в Латвии. В августе у него состоятся выступления в Латвии: 4 и 7 августа юморист выступит в Юрмале, 5 августа - в Лиепае, 12 августа - в Рое, а 13-го - в Резекне.

Максим Галкин регулярно публикует на своей странице в соцсетях антивоенные высказывания. Артист также заявил, что деньги от продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.