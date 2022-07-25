Несовершеннолетняя девушка уснула в арендованной машине; с собой было почти пять граммов марихуаны

Подойдя к припаркованному транспортному средству, сотрудники полиции заметили, что окна машины запотели, а внутри можно увидеть двух спящих молодых людей. Кроме того, на водительском сиденье было несколько полиэтиленовых пакетов.

Стражи порядка разбудили подростков и объяснили причину своего приезда. По замедленной реакции было видно, что подростки находились в состоянии алкогольного опьянения, возможно, под воздействием наркотиков.

Девушка, сидевшая на переднем сиденье, охотно показала содержимое своей сумочки, в которой полицейские заметили растительное вещество.

17-летняя девушка объяснила, что всего у нее было около 10 граммов марихуаны, а сейчас осталось менее 5 граммов.

Водителя автомобиля на месте найти не удалось, он уже давно ушел. Кроме того, у машины было несколько повреждений кузова - разбито заднее крыло и боковое зеркало.

Учитывая обстоятельства происшествия, была вызвана бригада Государственной полиции, которая принялась за дальнейшую работу.