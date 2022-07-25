Русский союз Латвии и "За человечную Латвию" остались без денег от ​KNAB

KNAB принял решение не выплачивать двум политическим силам средства из государственного бюджета на общую сумму почти 400 000 евро. Такие решения были приняты потому, что в одном случае партия незаконно использовала часть прежде выделенного госфинансирования, а в другом - у политической партии не было расчетного счета в кредитном учреждении, зарегистрированном в Латвии.

KNAB выплатил политической партии "Согласие" 400 000 евро, "Консервативные" получили 319 570 евро, а "Для развития/За!" - 293 482 евро.

Национальное объединение получило 286 628 евро, Союз зеленых и крестьян - 253 483 евро, а "Новое Единство" - 221 241 евро.

"Объединенный список" получил 59 469 евро, а "Прогрессивные" - 53 806 евро.

KNAB поясняет, что политической партии "За человечную Латвию" не было выплачено финансирование из государственного бюджета в размере 323 151 евро.

KNAB принял такое решение 13 января, установив, что политическая партия в 2020 году незаконно использовала выделенное ей госбюджетное финансирование в размере более 30 000 евро. Партия обжаловала решение KNAB в суде.

Также 14 июля KNAB принял решение об отказе в выплате финансирования из государственного бюджета в размере 71 904 евро политической партии "Русский союз Латвии".

Такое решение было принято потому, что политическая партия не выполнила требование, установленное частью первой статьи 7.2 Закона о финансировании, а именно не открыла расчетный счет в кредитном учреждении, зарегистрированном в Латвии. Текущий счет, используемый партией, был закрыт.

При этом KNAB удержал почти 25 216 евро из средств государственного бюджета, выделенных партийному объединению "Объединенный список", поскольку партийное объединение в 2020 году превысило процентный лимит, который Законом о финансировании разрешено израсходовать на одну цель использования средств государственного бюджета. Партия обжаловала это решение у главы KNAB.

В соответствии с частями первой и второй статьи 7.1 Закона о финансировании финансирование из государственного бюджета предоставляется политической партии или партийному объединению, за которое на последних выборах в Сейм проголосовало более 2% избирателей, - в размере 4,5 евро в течение календарного года за каждый полученный голос, 0,5 евро за каждый голос, полученный на последних выборах в Европейский парламент, 0,5 евро за каждый голос, полученный на последних выборах в думы самоуправлений и дополнительно 100 000 евро партии, за которую на последних выборах в Сейм проголосовало более 5% избирателей.

В установленном законодательством порядке KNAB выплачивает средства из государственного бюджета партиям на расчетный счет в кредитном учреждении, зарегистрированном в Латвии, осуществляя платежи дважды в год - до 15 января и 15 июля.