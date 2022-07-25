Пн, 25.07.2022
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Алексей Навальный - своей жене Юлии

Русский союз Латвии и "За человечную Латвию" остались без денег от ​KNAB

Лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок ФОТО: Zane Bitere/LETA

До 15 июля Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) выплатило из государственного бюджета восьми политическим партиям и их объединениям 1,89 млн евро. Двум партиям финансирование не было предоставлено, сообщает KNAB агентству LETA.

KNAB принял решение не выплачивать двум политическим силам средства из государственного бюджета на общую сумму почти 400 000 евро. Такие решения были приняты потому, что в одном случае партия незаконно использовала часть прежде выделенного госфинансирования, а в другом - у политической партии не было расчетного счета в кредитном учреждении, зарегистрированном в Латвии.

KNAB выплатил политической партии "Согласие" 400 000 евро, "Консервативные" получили 319 570 евро, а "Для развития/За!" - 293 482 евро.

Национальное объединение получило 286 628 евро, Союз зеленых и крестьян - 253 483 евро, а "Новое Единство" - 221 241 евро.

"Объединенный список" получил 59 469 евро, а "Прогрессивные" - 53 806 евро.

KNAB поясняет, что политической партии "За человечную Латвию" не было выплачено финансирование из государственного бюджета в размере 323 151 евро.

KNAB принял такое решение 13 января, установив, что политическая партия в 2020 году незаконно использовала выделенное ей госбюджетное финансирование в размере более 30 000 евро. Партия обжаловала решение KNAB в суде.

Также 14 июля KNAB принял решение об отказе в выплате финансирования из государственного бюджета в размере 71 904 евро политической партии  "Русский союз Латвии".

Такое решение было принято потому, что политическая партия не выполнила требование, установленное частью первой статьи 7.2 Закона о финансировании, а именно не открыла расчетный счет в кредитном учреждении, зарегистрированном в Латвии. Текущий счет, используемый партией, был закрыт.

При этом KNAB удержал почти 25 216 евро из средств государственного бюджета, выделенных партийному объединению "Объединенный список", поскольку партийное объединение в 2020 году превысило процентный лимит, который Законом о финансировании разрешено израсходовать на одну цель использования средств государственного бюджета. Партия обжаловала это решение у главы KNAB.

В соответствии с частями первой и второй статьи 7.1 Закона о финансировании финансирование из государственного бюджета предоставляется политической партии или партийному объединению, за которое на последних выборах в Сейм проголосовало более 2% избирателей, - в размере 4,5 евро в течение календарного года за каждый полученный голос, 0,5 евро за каждый голос, полученный на последних выборах в Европейский парламент, 0,5 евро за каждый голос, полученный на последних выборах в думы самоуправлений и дополнительно 100 000 евро партии, за которую на последних выборах в Сейм проголосовало более 5% избирателей.

В установленном законодательством порядке KNAB выплачивает средства из государственного бюджета партиям на расчетный счет в кредитном учреждении, зарегистрированном в Латвии, осуществляя платежи дважды в год - до 15 января и 15 июля.

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