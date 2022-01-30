Известно, с чем связано решение прекратить госфинансирование партии "За человечную Латвию"

Партия в данный момент и не собирается выполнять требование KNAB о возврате в госбюджет 70 тысяч евро, которые, по мнению бюро, были потрачены незаконно. Имеющееся в распоряжении передачи решение KNAB свидетельствует, что большая роль в предвыборной кампании KPV LV на выборах в Рижскую думу была у Эрика Стендзениекса и обвинения KNAB связаны с тратами партии на оплату труда специалиста по рекламе.

Договоры партии о предоставлении услуг публичности и рекламы, указанные и в выборной декларации, были заключены с предприятием Thumbs up media line (Thumbs up). Однако идеи рекламных клипов шли от субподрядчика компании - предприятия Silverback, совладельцем и членом правления которого был известный специалист по рекламе Эрик Стендзениекс.

Агентство Thumbs up media line за работу летом 2020 года получило от KPV LV 124 тысячи евро. В свою очередь Silverback от агентства за творческую часть избирательной кампании получила примерно 50 тысяч. По информации KNAB, агентство Thumbs up согласно сметам предоставляло партии те же услуги, что получало от Silverback. Кроме того, агентство брало себе комиссионную плату в размере 15%.

KNAB также пришел к выводу, что Silverback в сообщениях в системе электронного декларирования СГД указывала отработанные часы творческого директора Стендзениекса и директора проекта Виты Гайсмы в меньшем объеме, чем это было указано в утвержденных партией сметах.

Например, за всю рижскую рекламную кампанию, по мнению KNAB, из смет нужно убрать 120 часов труда Стендзениекса за 120 евро в час - то есть 14,4 тысячи евро без комиссии агентства и PVN.

KNAB также считает, что KPV LV по нескольким позициям переплатила предприятию Thumbs up media line за вообще неполученные или в недостаточном объеме полученные услуги - вместе с комиссиями и налогами на 70 643,50 евро.

Договора напрямую с фирмой Стендзениекса у KPV LV не было, так как между ними было агентство Thumbs up media line. Возможно, такого дистанцирования от политической рекламы хотел сам Стендзениекс. И теперь он отмечает, что Silverback была как сапожник, которому дали ботинок, а он его просто починил и назвал цену.

Ранее Стендзениекс в СМИ связь с рижской кампанией KPV LV публично отрицал. Сейчас он поясняет - это потому, что договора с партией у его фирмы не было и он не хотел личных вопросов.