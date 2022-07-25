Решено, где в 2023 году пройдет "Евровидение"

В 2022 году Украина одержала победу на ежегодном песенном конкурсе "Евровидение". Но Европейский вещательный совет (EBU) принял решение изменить место проведения в целях безопасности, так как в Украине идет война.
Конкурс "Евровидение" в 2023 году должен был состояться в Украине, но EBU решил поменять место проведения, о чем было сообщено на официальном сайте организации.
"Мы чрезвычайно благодарны, что BBC согласилась провести конкурс песни "Евровидение" в Великобритании в 2023 году", - сказал Мартин Остердаль, исполнительный директор конкурса.
Перенос конкурса связан с тем, что мирные города Украины пребывают под постоянными обстрелами со стороны России, поэтому невозможно гарантировать безопасность участникам и зрителям.
Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий добавил, что в следующем году конкурс песни будет не в Украине, а в поддержку Украины.
"Мы благодарны нашим партнерам из BBC за солидарность с нами. Я уверен, что вместе мы сможем добавить этому событию украинский дух и еще раз объединить всю Европу вокруг наших общих ценностей мира, поддержки, прославления разнообразия и таланта", - цитирует его УНИАН.
Украина как победитель автоматически выйдет в гранд-финал предстоящего конкурса.
Напомним, в 2022 году на "Евровидении" одержала победу украинская группа Kalush Orchestra.
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