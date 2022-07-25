Пн, 25.07.2022
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Адам Смит, конгрессмен

Казахстан пересматривает отношения с Россией и ищет новых союзников

Касым-Жомарт Токаев. ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

После вторжения России в Украину Казахстан начал пересматривать свои отношения с Россией и искать новых союзников в США, Турции и Китае, сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на нынешних и бывших казахстанских чиновников, политиков и аналитиков.

Как пишет The Wall Street Journal, между Россией и Китаем долгие годы существовал негласный принцип "разделения труда" - Москва занималась вопросами безопасности, а Пекин - вопросами экономического развития.

Когда Россия вторглась в Украину, эта ситуация начала меняться. В конце апреля министр национальной безопасности Китая Вэй Фэнхэ посетил Казахстан и встретился с его президентом Касым-Жомартом Токаевым. В ходе встречи обе стороны достигли договоренности об укреплении военного сотрудничества.

Казахстан также стремится к более тесным связям с Турцией - членом НАТО. Так, в начале мая Токаев посетил Анкару. В ходе этого визита Казахстан и Турция договорились о совместном производстве боевых беспилотников.

Несколько официальных лиц США также посетили Казахстан с апреля. Между тем, в апреле сам Казахстан объявил об увеличении своего оборонного бюджета.

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