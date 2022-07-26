Вт, 26.07.2022
До войны я точно был больше травмирован психологически Гундар Калве, латыш, отправившийся воевать на стороне Украины
Гундар Калве, латыш, отправившийся воевать на стороне Украины

Видео ⟩ "За занавесом": российские пропагандисты пугают экономическими "ядерными ударами"

ФОТО: Krievijas TV kanāla "РТР Планета" ("RTR Planēta") ekrānšāviņš

Поскольку постоянное запугивание Запада применением российского арсенала уже не вызывает ожидаемого ответного страха, а лишь подстегивает решимость еще быстрее добиться поражения России в войне с Украиной, пропагандистский акцент о России как ядерной державе принял на прошлой неделе новое направление - теперь ядерные удары обещают в переносном смысле, в первую очередь угрожая экономике западных стран. В то же время по мере того, как вооруженные силы Украины все чаще наносят успешные ракетные удары по складам боеприпасов и командным пунктам противника, очевидно повышается температура в пропагандистских телепередачах, где уже не скрывают, что существование России как государства зависит от этой войны.

На минувшей неделе основные сообщения российских пропагандистов, как обычно, содержали дезинформацию об успехах войны на Украине и откровенную ложь о якобы обстрелах населенных пунктов и мирного населения украинской армией, то есть приписывание Украине своих преступлений.

Нарастали угрозы экономически уничтожить Запад путем прекращения поставок любых товаров, в том числе энергоресурсов. Не прекращались и усилия по дискредитации западных стран путем распространения выдуманных историй о "гнилых" западных ценностях. В качестве триггера пропагандисты выбирают страны, поддерживающие Украину оружием, поэтому наибольший упор делается на США, Великобританию, а также Германию.

Германия, крупнейшая экономика Евросоюза, особенно раздражала Россию.

Со ссылками на далекие от достоверности бульварные источники воспроизводятся телесюжеты о грядущих затруднениях немцев, вызванных нехваткой российского газа. Также пропаганда постоянно направляет свои атаки на канцлера Германии Олафа Шольца, изображая его несостоятельным политиком.

Новостные передачи и ток-шоу российских пропагандистских каналов уделили чрезвычайное внимание визиту президента США Джо Байдена на Ближний Восток, заявив, что он провалился. Между тем визит президента России Владимира Путина в Тегеран, по мнению пропагандистов, должен объединить мусульманский мир.

О том, что Россия не так уж успешна в войне и реактивные системы залпового огня HIMARS, переданные Украине, нанесли стране-агрессору значительные потери, свидетельствует повышенная температура и раздраженная атмосфера в эфирах пропагандистов Ольги Скабеевой, Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, где все чаще звучат фразы о том, что победа в войне на Украине - это вопрос "быть или не быть" для России, от которого зависит существование России как государства.

Российский терроризм

В то время как весь цивилизованный мир скорбит о жертвах атаки на Винницу 14 июля, когда Россия в очередной раз обстреляла объекты гражданской инфраструктуры, пропагандисты государства-агрессора цинично лгут, что удар был лишь по Дому офицеров, где украинские военные собрались вместе с западными для обсуждения поставок оружия.

В пропагандистских сообщениях даже не упоминаются убитые дети и мирные жители, а также разрушенные гражданские здания, в том числе клиника.

Традиционно пропагандисты рассказывают о том, насколько рады жители оккупированных территорий "освобождению" и как жизнь там возвращается в нормальное русло. Ни слова не упоминается об озабоченности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ситуацией в фильтрационных центрах, которые Россия создала в Украине для задержания людей. В опубликованном ОБСЕ отчете на 115 страницах упоминается, что люди в таких центрах подвергаются жестким допросам и унизительным обыскам.

Известная российская оппозиционная журналистка Юлия Латынина подчеркивает, что Винница - это ответ Путина на удары HIMARS по российским складам боеприпасов. Это своеобразный российский ультиматум: если вы будете уничтожать наши склады, мы будем убивать ваших детей.

Журналистка указывает, что Россия перенимает методы террористической организации Hamas.

Российские пропагандисты используют давно известную тактику приписывания своих преступлений другим. Замалчивая преступление в Виннице, Скабеева и Соловьев ложно скорбят о погибших мирных жителях украинского города Новая Каховка, расположенного в южной части Херсонской области страны. На самом деле, согласно украинским сообщениям и западной разведке, в результате удара по Новой Каховке был уничтожен российский склад боеприпасов, погибли 52 российских солдата. О попадании в склад оружия пропагандисты умалчивают, ложно утверждая, что там хранились минеральные удобрения.

Также не подтвердились заявления Скабеевой и Соловьева о гибели нескольких детей при обстреле города. Пропагандисты пытаются создавать образ Украины как террористического государства, убивающего собственных граждан. Недаром Соловьев повторял ложь о Буче в контексте Новой Каховки, утверждая, что зверства, задокументированные там, совершались самими украинцами.

О том, что поставленные США ракеты HIMARS наносят серьезный ущерб российской логистической инфраструктуре, свидетельствуют сюжеты новостных программ, в которых военные пытаются дискредитировать это оружие, утверждая, что оно совершенно неэффективно и не может конкурировать с российскими ракетами "Искандер". Показательно, что российские пропагандисты не сообщают об уничтоженных HIMARS военных объектах, а лишь упоминают, что им удалось сбить одну ракету.

На самом деле, как сообщает The Moscow Times со ссылкой на Игоря Гиркина, бывшего командующего прокремлевскими вооруженными силами на востоке Украины и сотрудника российских спецслужб, ракеты HIMARS поразили более 10 крупных складов артиллерийских и других боеприпасов, а также нефтебазы, примерно 10 командных пунктов и столько же пунктов сбора войск.

На канале в Telegram Гиркин пишет, что российская система ПВО оказалась неэффективной против массированных ракетных ударов HIMARS.

Губернатор Луганска Сергей Гайдай также заявил, что оккупанты при виде работы HIMARS близки к панике. При этом пропагандисты без каких-либо доказательств утверждают, что инициатива на поле боя находится полностью в руках России, успешно реализующей свои цели. На самом деле подобные утверждения далеки от истины.

На фоне нанесенных HIMARS потерь комичным выглядит обширный сюжет информационной программы "Вести" российского телеканала "РТР Планета", в котором оккупанты хвастаются трофеем - гаубицей американского производства. Точно так же российские пропагандисты неустанно продолжают распространять ложь о предполагаемых хищениях и продаже оружия, поставленного союзниками Украине.

Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу приказал подразделениям оккупационных войск в Украине усилить наступление на всех направлениях, чтобы "не допустить нанесения киевским режимом массированных ракетно-артиллерийских ударов (...) по Донбассу и другим регионам".

Поворот к теократическому государству

Об отчаянных попытках пропагандистов создать царство кривых зеркал для народа России свидетельствует решение Скабеевой пригласить в свою программу советника президента Чечни Рамзана Кадырова, командира чеченского спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинова, выступление которого прошло в лучших традициях исламских фундаменталистов. То, что он сказал, ссылаясь на Коран и Библию, пристало бы такому теократическому государству, как, например, Иран.

Хотя происходящее в Украине в России нельзя называть войной, а только спецоперацией, это не мешало Алаудинову говорить о священной войне, к которой он якобы готовился всю жизнь. Без малейшего смущения пропагандисты выслушивали рассуждения Алаудинова о том, что Россия есть армия Христа, сражающаяся на стороне Бога против сатанинского Запада. Алаудинов подтвердил свою готовность идти в наступление до самой Варшавы.

Видео: Фрагмент передачи на телеканале "РТР Планета"

О желании России сблизиться с исламским миром, который может оказаться чуть ли не единственным союзником государства-агрессора, свидетельствовали выпуски новостей и ток-шоу о предстоящем визите Путина в Тегеран. Пропагандисты даже объявили Путина объединителем мусульманского мира.

Запад запугивают крахом экономики

Наряду с войной в Украине одной из главных тем на российских телеканалах является дезинформация о грядущем экономическом крахе западного мира. Например, депутат Госдумы от правящей партии "Единая Россия" Алексей Журавлев призывал нанести противникам экономический и финансовый "ядерный удар", не продавая никакие товары, в том числе энергоресурсы. В истеричном тоне говорится о российских валютных резервах, которые хранятся за границей и заморожены, чтобы не использоваться для финансирования войны - пропагандисты утверждают, что США украли у России 313 миллиардов долларов.

Вышеупомянутый Журавлев выразил уверенность, что если Россия откажется от экономического сотрудничества с Западом и перестанет продавать свои энергоресурсы, то замороженные деньги отдадут.

Не обошли вниманием российские пропагандисты и тему ремонтируемой в Канаде турбины газопровода "Северный поток". Они призвали как можно дольше "ремонтировать" турбину, чтобы в Германию не поступал газ зимой. Пропагандисты вообще не говорят о неприятном экономическом положении дома, но постоянно пугают людей предстоящей трудной зимой на западе, где люди будут мерзнуть и мыться раз в неделю.

Также утверждается, что доллар стремительно теряет свою ценность, и люди пытаются избавиться от этой валюты. Гражданам России рассказывают о "гиперинфляции" в США, которая на самом деле составляет всего 9%, игнорируя при этом тот факт, что годовая инфляция в России может составить как минимум 17%.

Между тем экономист Александр Милов сообщает, что о плачевном состоянии российской экономики, которое скрывают пропагандисты, свидетельствует тот факт, что с апреля "Росстатом" засекречено несколько разделов статистических данных, например, данные об объемах импорта больше недоступны. В то же время по пока свободно доступным данным видно, что спад в отраслях промышленности России составляет от 20% до 60%.

Особенно пострадала автомобильная промышленность. Милов утверждает, что это привело к значительному росту безработицы, который смягчается тем, что ряд компаний не уволили своих сотрудников, а отправили их в простой.

Милов указывает, что, вопреки заявлениям Журавлева и других пропагандистов, Россия вряд ли может себе позволить не продавать свои энергоресурсы Западу. Экспорт в развивающиеся страны, такие как Индия, к которому Кремль прибегает в качестве спасательного круга, не сможет заменить экспорт на Запад, поскольку цены реализации ниже на 30%.

Проект софинансирует Фонд поддержки СМИ из средств государственного бюджета Латвии. #SIF_MAF2022.

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