Видео ⟩ "За занавесом": российские пропагандисты пугают экономическими "ядерными ударами"

На самом деле, как сообщает The Moscow Times со ссылкой на Игоря Гиркина, бывшего командующего прокремлевскими вооруженными силами на востоке Украины и сотрудника российских спецслужб, ракеты HIMARS поразили более 10 крупных складов артиллерийских и других боеприпасов, а также нефтебазы, примерно 10 командных пунктов и столько же пунктов сбора войск.
На канале в Telegram Гиркин пишет, что российская система ПВО оказалась неэффективной против массированных ракетных ударов HIMARS.
Губернатор Луганска Сергей Гайдай также заявил, что оккупанты при виде работы HIMARS близки к панике. При этом пропагандисты без каких-либо доказательств утверждают, что инициатива на поле боя находится полностью в руках России, успешно реализующей свои цели. На самом деле подобные утверждения далеки от истины.
На фоне нанесенных HIMARS потерь комичным выглядит обширный сюжет информационной программы "Вести" российского телеканала "РТР Планета", в котором оккупанты хвастаются трофеем - гаубицей американского производства. Точно так же российские пропагандисты неустанно продолжают распространять ложь о предполагаемых хищениях и продаже оружия, поставленного союзниками Украине.
Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу приказал подразделениям оккупационных войск в Украине усилить наступление на всех направлениях, чтобы "не допустить нанесения киевским режимом массированных ракетно-артиллерийских ударов (...) по Донбассу и другим регионам".
Поворот к теократическому государству
Об отчаянных попытках пропагандистов создать царство кривых зеркал для народа России свидетельствует решение Скабеевой пригласить в свою программу советника президента Чечни Рамзана Кадырова, командира чеченского спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинова, выступление которого прошло в лучших традициях исламских фундаменталистов. То, что он сказал, ссылаясь на Коран и Библию, пристало бы такому теократическому государству, как, например, Иран.
Хотя происходящее в Украине в России нельзя называть войной, а только спецоперацией, это не мешало Алаудинову говорить о священной войне, к которой он якобы готовился всю жизнь. Без малейшего смущения пропагандисты выслушивали рассуждения Алаудинова о том, что Россия есть армия Христа, сражающаяся на стороне Бога против сатанинского Запада. Алаудинов подтвердил свою готовность идти в наступление до самой Варшавы.
Видео: Фрагмент передачи на телеканале "РТР Планета"
О желании России сблизиться с исламским миром, который может оказаться чуть ли не единственным союзником государства-агрессора, свидетельствовали выпуски новостей и ток-шоу о предстоящем визите Путина в Тегеран. Пропагандисты даже объявили Путина объединителем мусульманского мира.
Запад запугивают крахом экономики
Наряду с войной в Украине одной из главных тем на российских телеканалах является дезинформация о грядущем экономическом крахе западного мира. Например, депутат Госдумы от правящей партии "Единая Россия" Алексей Журавлев призывал нанести противникам экономический и финансовый "ядерный удар", не продавая никакие товары, в том числе энергоресурсы. В истеричном тоне говорится о российских валютных резервах, которые хранятся за границей и заморожены, чтобы не использоваться для финансирования войны - пропагандисты утверждают, что США украли у России 313 миллиардов долларов.