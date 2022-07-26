Видео ⟩ "За занавесом": российские пропагандисты пугают экономическими "ядерными ударами"

О том, что Россия не так уж успешна в войне и реактивные системы залпового огня HIMARS, переданные Украине, нанесли стране-агрессору значительные потери, свидетельствует повышенная температура и раздраженная атмосфера в эфирах пропагандистов Ольги Скабеевой, Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, где все чаще звучат фразы о том, что победа в войне на Украине - это вопрос "быть или не быть" для России, от которого зависит существование России как государства.

Российский терроризм

В то время как весь цивилизованный мир скорбит о жертвах атаки на Винницу 14 июля, когда Россия в очередной раз обстреляла объекты гражданской инфраструктуры, пропагандисты государства-агрессора цинично лгут, что удар был лишь по Дому офицеров, где украинские военные собрались вместе с западными для обсуждения поставок оружия.

В пропагандистских сообщениях даже не упоминаются убитые дети и мирные жители, а также разрушенные гражданские здания, в том числе клиника.

Традиционно пропагандисты рассказывают о том, насколько рады жители оккупированных территорий "освобождению" и как жизнь там возвращается в нормальное русло. Ни слова не упоминается об озабоченности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ситуацией в фильтрационных центрах, которые Россия создала в Украине для задержания людей. В опубликованном ОБСЕ отчете на 115 страницах упоминается, что люди в таких центрах подвергаются жестким допросам и унизительным обыскам.

Известная российская оппозиционная журналистка Юлия Латынина подчеркивает, что Винница - это ответ Путина на удары HIMARS по российским складам боеприпасов. Это своеобразный российский ультиматум: если вы будете уничтожать наши склады, мы будем убивать ваших детей.

Журналистка указывает, что Россия перенимает методы террористической организации Hamas.

Российские пропагандисты используют давно известную тактику приписывания своих преступлений другим. Замалчивая преступление в Виннице, Скабеева и Соловьев ложно скорбят о погибших мирных жителях украинского города Новая Каховка, расположенного в южной части Херсонской области страны. На самом деле, согласно украинским сообщениям и западной разведке, в результате удара по Новой Каховке был уничтожен российский склад боеприпасов, погибли 52 российских солдата. О попадании в склад оружия пропагандисты умалчивают, ложно утверждая, что там хранились минеральные удобрения.

Также не подтвердились заявления Скабеевой и Соловьева о гибели нескольких детей при обстреле города. Пропагандисты пытаются создавать образ Украины как террористического государства, убивающего собственных граждан. Недаром Соловьев повторял ложь о Буче в контексте Новой Каховки, утверждая, что зверства, задокументированные там, совершались самими украинцами.