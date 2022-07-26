Эстония попытается на уровне Евросоюза запретить выдачу россиянам шенгенских виз

С таким заявлением в понедельник вечером в эфире передачи Ringvaade на телеканале ETV выступил новоиспеченный министр иностранных дел Урмас Рейнсалу ("Отечество"), пишет Rus.ERR.

"Суть в том, что мы бы подобно Эстонии сказали, что Евросоюз не выдает визы гражданам России на обычных условиях. Есть гуманитарные случаи, например соратники Алексея Навального, они [визы для них] рассматривались бы отдельно", — сказал Рейнсалу, а также добавил, что действительно курьезно, как российские граждане сейчас массово едут через западную границу России - через Финляндию, Латвию, Литву - чтобы, например, посетить Лувр летом, в то время как в Украине убивают детей.

По мнению Рейнсалу, Эстония также должна оценить, стоит ли отзывать уже выданные визы на определенных основаниях, хотя еще в марте, когда Эстония объявила о временном прекращении выдачи туристических виз россиянам, МИД заверил в том, что граждане России, у которых на руках уже есть выданные Эстонией шенгенские визы, по-прежнему смогут въезжать в Эстонскую Республику.

"Нам нужно, чтобы все страны были "за". Мы собираемся пойти с этим вопросом по новому кругу, я надеюсь на эту поддержку. Сейчас ситуация отличается от той, что была весной", - сказал он.

В свою очередь МИД РФ допустил, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы, сообщает "Медуза".

"Мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами - членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии", — заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.