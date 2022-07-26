Папа Франциск извинился перед индейцами в Канаде за католические школы и конкистадоров

Всего подобных школ в Канаде было 130, из них две трети управлялись Католической церковью. Последнюю закрыли в 1996 году. По данным комиссии, в общей сложности через интернаты прошло не менее 150 тысяч детей из семей представителей коренных народов.

Коренные народы Канады давно ждали визита папы Римского и его извинений Фото: Reuters

А в 2021 году в Канаде разразился скандал, когда в Британской Колумбии, на месте школы-интерната "Камлупс", закрытой в 1978 году, георадары помогли обнаружить следы массового захоронения детей. После этого раскопки провели и в других подобных школах, обнаружив в общей сложности останки почти 1000 воспитанников.

Это и спровоцировало призыв лидеров местных общин к Католической церкви: от папы Франциска потребовали извинений.

"Для выживших в таких школах от побережья до побережья это шанс - первый и, возможно, последний - закрыть тему и обрести спокойствие для себя и своих семей, - заявил глава одного из индейских кланов Рэнди Эрминескин. - Это будет трудный процесс, но он необходим".

В среду понтифик выступит с публичным обращением в Квебеке, после встреч с премьер-министром Джастином Трюдо и первым губернатором из представителей коренных народов Мэри Саймон.

Чего хотят коренные народы?

Одних извинений понтифика недостаточно, считают некоторые канадские индейцы. Доцент кафедры истории и исследований коренных народов Университета Альберты Кристал Гейл Фрайзер (она же член TRC от индейской народности кучинов), заявила, что канадские аборигены слышали уже много слов и извинений.