4 июля 10-летний мальчик в Контиолахти, Финляндия, был найден спящим в горячей машине на парковке своего дома, но произошел несчастный случай со смертельным исходом. По словам матери, она не может себя простить, передает Limon.ee.
Финка откровенно рассказала о том, как ее 10-летний сын умер в раскаленной машине
В понедельник, 4 июля в Финлядндии стояла аномальная жара. Еще до полудня температура в Контиолахти достигла +31 градуса. На солнце было еще жарче, не говоря уже о припаркованных машинах.
Незадолго до обеда Катри, мать семейства, и ее муж ушли на работу, а 10-летний сын Джере остался дома. Вечером они планировали вместе заняться чем-нибудь интересным. Стоит отметить, что у Джере был диагностирован СДВГ, что означает, что он понимал и запоминал вещи немного иначе, чем обычные дети. Он был особенным!
Около половины первого сын позвонил маме и сказал, что уходит гулять, оставив телефон заряжаться дома. Позже Джере также отправил голосовое сообщение своей матери, чтобы узнать, куда его отец положил ключи от дома.
Ключ от дома всегда хранился в надежном месте на заднем дворе. Мальчик получил ответ от своей матери и послал большой палец вверх. Мама также написала Джере, что дверь в дом можно оставить незапертой, чтобы убедиться, что ребенок сможет вернуться в дом.
Во второй половине дня Джере также столкнулся со своей сестрой по дороге и попросил деньги, чтобы купить воду. Ему нужны были две бутылки воды, одну из которых он планировал выпить, а вторую вылить себе на голову. "Эти пустые бутылки из-под воды стояли у двери, когда я пришла домой с работы", - говорит ее мать.
Мать вернулась домой с работы около 3 часов и сразу заметила, что Джера нет дома, так как входная дверь была заперта.
"Я поняла, что он забыл поставить замок двери в открытое положение, и, видимо, не мог вспомнить, где лежат ключи. И у него не было телефона, чтобы спросить об этом еще раз", - мать сразу же забеспокоилась и позвала остальных членов семьи и друзей, чтобы помочь в поисках ребенка.
Как мать, я сразу же запаниковала. Соседи слышали, как я громко кричала, зовя мальчика на улице,
- сказала Катри.
Они искали Джере и в деревне, и на пляже. Друзья также были допрошены полицией. "Один патруль быстро приехал к нам, а другой патруль искал Джере в деревне", - рассказывает мать.
В тот день во дворе дома было припарковано две машины. Ни у кого из поисковиков не хватило ума заглянуть в третью машину, так как они предположили, что это та машина, на которой мать вернулась домой. К сожалению, предположения оказались неверными.
Когда мать вернулась домой вместе с поисковой группой после четвертой поездки из деревни, она тоже предположила, что полиция проверила все машины.
Позже полицейский оказался рядом с машиной, в которой никто не искал ребенка. У этой машины были тонированные стекла, поэтому с первого взгляда невозможно было сразу увидеть, что находится внутри. Вдруг полицейский начал осматривать машину и обнаружил пропавшего Джере.
"Я помню этот момент совершенно отчетливо. Полицейский повернул голову в мою сторону и сказал: "Вот мальчик", - говорит Катри.
Ребенок был без сознания и с синим лицом, когда его вытащили из машины. "Мой муж сразу же сказал, чтобы я отнесла Джере под холодный душ. В машине было довольно жарко. Мы устроили мальчику душ, а скорая помощь пыталась привести его в чувство. Время казалось вечностью. Я просто надеялась, что Джере проснется", - добавляет его мать.
К сожалению, никакие усилия не помогли, потому что Джере фактически уже был мертв в машине.
Почему мальчик заснул в машине, никто не знает. Мать считает, что у Джере уже проявились симптомы теплового удара, когда он бегал по деревне, и к моменту возвращения домой он был настолько растерян, что забыл, как добраться до своей комнаты.
"Должно быть, он был чем-то расстроен, чтобы забраться в машину и закрыть за собой двери", - размышляет мать.
"Как мать я виню себя за то, что не закрыла двери машины в выходные дни. Если бы двери были заперты, мальчик не смог бы попасть в машину. Я также сказала полиции, что как мать я буду корить себя всю жизнь", - описывает женщина свои эмоции.
К сожалению, в таких случаях вина заложена в обстоятельствах.
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