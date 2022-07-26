Финка откровенно рассказала о том, как ее 10-летний сын умер в раскаленной машине

"Я помню этот момент совершенно отчетливо. Полицейский повернул голову в мою сторону и сказал: "Вот мальчик", - говорит Катри.

Ребенок был без сознания и с синим лицом, когда его вытащили из машины. "Мой муж сразу же сказал, чтобы я отнесла Джере под холодный душ. В машине было довольно жарко. Мы устроили мальчику душ, а скорая помощь пыталась привести его в чувство. Время казалось вечностью. Я просто надеялась, что Джере проснется", - добавляет его мать.

К сожалению, никакие усилия не помогли, потому что Джере фактически уже был мертв в машине.

Почему мальчик заснул в машине, никто не знает. Мать считает, что у Джере уже проявились симптомы теплового удара, когда он бегал по деревне, и к моменту возвращения домой он был настолько растерян, что забыл, как добраться до своей комнаты.

"Должно быть, он был чем-то расстроен, чтобы забраться в машину и закрыть за собой двери", - размышляет мать.

"Как мать я виню себя за то, что не закрыла двери машины в выходные дни. Если бы двери были заперты, мальчик не смог бы попасть в машину. Я также сказала полиции, что как мать я буду корить себя всю жизнь", - описывает женщина свои эмоции.

К сожалению, в таких случаях вина заложена в обстоятельствах.