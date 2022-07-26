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Во вторник из-за кибератаки осложнена доступность публичных ресурсов KNAB

rus.tvnet.lv
Во вторник из-за кибератаки осложнена доступность публичных ресурсов KNAB
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Логотип KNAB. Иллюстративное фото
Логотип KNAB. Иллюстративное фото Фото: LETA

Из-за кибератаки в настоящее время нарушен доступ к базе данных о финансах политических партий Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), и к мобильному приложения учреждения Ziņo KNAB ("Сообщи KNAB"). Об этом агентству LETA сообщили в учреждении.

В KNAB утверждают, что данные, содержащиеся на информационных ресурсах, находятся в безопасности.

KNAB сообщает, что с вечера 25 июля ведется рассеянная атака на определенные ресурсы учреждения, что затрудняет публичный доступ к этим ресурсам.

KNAB в сотрудничестве с организацией по кибербезопасности Cert.lv в настоящее время предпринимает необходимые действия для восстановления доступности ресурсов.

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