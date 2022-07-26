Во вторник из-за кибератаки осложнена доступность публичных ресурсов KNAB

Из-за кибератаки в настоящее время нарушен доступ к базе данных о финансах политических партий Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), и к мобильному приложения учреждения Ziņo KNAB ("Сообщи KNAB"). Об этом агентству LETA сообщили в учреждении.