Появились подробности тяжелой аварии с участием трех машин на улице Маскавас

Автоавария на улице Маскавас у остановки общественного транспорта "Южный мост" произошла около 9 часов утра. В ДТП пострадали три автомобиля - две легковушки и грузовик. Мнения водителей по поводу причины аварии расходятся.

Муж находившейся за рулем Citroen женщины считает, что водитель грузовика отвлекся от дороги и не заметил, что Citroen перестраивается, в результате чего въехал ему в зад, вытолкнув в другой ряд, где на большой скорости ехал Nissan, который, не тормозя, врезался в Citroen. В свою очередь, водители Nissan и грузовика уверены, что виновной в аварии является именно женщина, сидевшая за рулем Citroen.