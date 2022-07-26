В понедельник, 25 июля, в Кенгарагсе, на улице Маскавас, произошла авария с участием трех машин. Один из пострадавших автомобилей, ехавший по третьей полосе, вдруг оказался на первой, где врезался в барьеры, ограничивающие выезд на встречное направление, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Появились подробности тяжелой аварии с участием трех машин на улице Маскавас
Автоавария на улице Маскавас у остановки общественного транспорта "Южный мост" произошла около 9 часов утра. В ДТП пострадали три автомобиля - две легковушки и грузовик. Мнения водителей по поводу причины аварии расходятся.
Муж находившейся за рулем Citroen женщины считает, что водитель грузовика отвлекся от дороги и не заметил, что Citroen перестраивается, в результате чего въехал ему в зад, вытолкнув в другой ряд, где на большой скорости ехал Nissan, который, не тормозя, врезался в Citroen. В свою очередь, водители Nissan и грузовика уверены, что виновной в аварии является именно женщина, сидевшая за рулем Citroen.
Пострадавшим потребовалась и помощь медиков. Она была нужна пассажиру Nissan, который, возможно, сломал ребра. Остальные травм не получили.
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