В 90-е Инженерный арсенал в Даугавпилсе напоминал трущобы. Теперь здесь чудо-музей

Трамвай RVR во дворе Inženieru arsenāls Фото: Juris Lisovs/TVNET

Кикустс попал в проект Арсенала, просто подав резюме на должность управляющего в январе 2021 года. В тот момент экспонатов в музее не было, шел ремонт. "Стены в метр толщиной восстанавливать, конечно, не пришлось, но нюансы все равно были, ведь постройка еще середины XIX века", - рассказывает Райтис.

В центральной части здания не было крыши - это были самые мокрые помещения, близкие к аварийным.

"В первый месяц работы каждые полчаса-час бегали наружу подышать - настолько жуткая была влажность и как следствие - жара,

- вспоминает Райтис и добавляет, что задержка с реставрацией еще в несколько лет из-за влажности могла привести к еще более печальным последствиям. - Конечно, все можно отреставрировать, но затраты были бы уже совсем другими".

Проект на постройку инженерно-технического центра был подан в 2016 году, строительные работы начались в 2019-м. До февраля 2022-го, когда здание сдали в эксплуатацию, на строительство музея потратили 4 757 174 евро, из них практически около двух третей (3 миллиона) составило финансирование Европейского фонда регионального развития.

Общая стоимость Инженерного арсенала, включая проект и реставрацию внутреннего двора, составила более 7 миллионов евро.

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