В среду станет прохладнее

В ночь на среду в восточной части страны будет облачно, местами пройдут дожди. На остальной территории Латвии осадков не ожидается. При слабом юго-западном ветре температура воздуха понизится до +11...+17 градусов.

Днем будет много облаков, в восточной Латгале и Курземе ожидается небольшой дождь. Ветер слабый до умеренного западный, юго-западный, воздух прогреется до +17...+22 градусов.

Во вторник вечером в Риге пройдет дождь, ночью и утром небо прояснится, в среду облачность снова увеличится, но дождя не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +14 градусов, днем не превысит +21 градус.