Как побороть бессонницу и улучшить качество сна?

О нарушениях сна могут свидетельствовать трудности с засыпанием - если не удается подавить свои мысли и приходится ворочаться более получаса, прежде чем удается заснуть, а также регулярные пробуждения среди ночи, невозможность снова заснуть, прерывистый и беспокойный сон, часто сопровождающийся кошмарами, и хрупкий сон - во время сна сохраняется осознание окружающих звуков и происходящего.

Причины нарушений сна

Одной из наиболее частых причин нарушений сна являются пережитые в течение дня стрессы, тревоги и переживания - это могут быть страх за себя или близких, неуверенность в завтрашнем дне или различные повседневные осложнения. Причиной может быть генерализованная тревога, которая характеризуется постоянным и чрезмерным беспокойством, беспрерывным страхом, что случится что-то нежелательное, планированием наихудших возможных сценариев и беспокойством. Нарушения сна также могут вызывать неврозы, проблемы адаптации и различные заболевания, например: апноэ во сне, вегетативную дистонию, депрессию или недомогания, сопровождающиеся болью, а также прием некоторых лекарственных препаратов, например прием гипотензивных средств или употребление антидепрессантов. На качество сна также влияет нерегулярный режим сна и питание - нарушение сна вызывают напитки, содержащие кофеин, жирная пища и алкоголь.