Видео ⟩ "Путин виноват!": в Эстонии пьяный водитель попал в эффектную аварию

В воскресенье, 24 июля, в группе Facebook было опубликовано видео, на котором мужчина, который не может идти прямо, стоит рядом с разбитым бусиком. Двигатель разбившегося автомобиля отбросило в кювет на несколько метров.

Мужчина много ругался, пинал и разбрасывал разбитые части машины. Затем он подошел к бусику и начал его пинать. Очевидцы считают, что водитель уснул за рулем.

"Удар был такой силы, что бусик находится здесь, но его двигатель отлетел на несколько метров", - говорит очевидец, который снимал на видео происходящее.

Водитель кричал, что он выпил и уснул за рулем. Он также обвинил в аварии президента России Владимира Путина.

Мужчина волновался, что теперь ему придется влезть в долги.

В полиции сообщили, что авария произошла 24 июля около 8:20 в округе Харьюмаа. Выяснилось, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Мужчина съехал в кювет, а затем машина перевернулась на бок и приземлилась на дорогу.