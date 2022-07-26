Видео ⟩ В Талси экзаменационная машина CSDD поехала на красный свет. Инструктор не отреагировал

На кадрах видно, как автомобиль CSDD Volkswagen Golf, стоявший на перекрестке на красный свет, внезапно начал движение.

На видео также запечатлено, как экзаменационная машина выехала на перекресток и совершила поворот налево.

Правилами о подготовке водителей и программах обучения водителей предусмотрено, что CSDD принимает решение об аннулировании водительского удостоверения преподавателя или инструктора в случае нарушения требований нормативных актов, регулирующих обучение водителей или получение прав, а также в случае совершения преподавателем или инструктором действий, несовместимых с обучением водителей по этическим соображениям.