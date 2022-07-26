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Видео ⟩ В Талси экзаменационная машина CSDD поехала на красный свет. Инструктор не отреагировал

rus.tvnet.lv Apollo.lv
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В Талси экзаменационная машина CSDD поехала на красный свет. Инструктор не отреагировал
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Фото: Ekrānuzņēmums no video.

В понедельник, 25 июля, в 11:57 житель Талси Янис заснял на видео ситуацию, когда автомобиль Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), который использовался в ходе экзамена, поехал на запрещающий сигнал светофора и совершил маневр влево.

На кадрах видно, как автомобиль CSDD Volkswagen Golf, стоявший на перекрестке на красный свет, внезапно начал движение.

На видео также запечатлено, как экзаменационная машина выехала на перекресток и совершила поворот налево.

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Правилами о подготовке водителей и программах обучения водителей предусмотрено, что CSDD принимает решение об аннулировании водительского удостоверения преподавателя или инструктора в случае нарушения требований нормативных актов, регулирующих обучение водителей или получение прав, а также в случае совершения преподавателем или инструктором действий, несовместимых с обучением водителей по этическим соображениям.

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