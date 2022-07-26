Первый поезд с подсанкционными товарами пересек Литву и прибыл в Калининград

"Первый поезд в Калининград уже прошел, сегодня на таможне проверяли второй", - сказал BNS во вторник начальник отдела коммуникаций LTG Мантас Дубаускас.

По словам представителя Таможенного управления, во вторник на пограничном посту Кяна завершился досмотр второго поезда с пятью вагонами цементного груза, и он был пропущен в Калининград.

"Его уже проверили, и он уехал", - сказала BNS во вторник Лина Лауринайтите-Григене.

Следуя указаниям Европейской комиссии (ЕК), разрешающим калининградский транзит подпадающих под санкции товаров, Россия в понедельник возобновила перевозки грузов между своей основной частью и этим эксклавом, граничащим с Литвой.

В прошлую пятницу компания LTG проинформировала своих клиентов о перевозке транзитных грузов в соответствии с указаниями ЕК.